В июле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. гибридов

В июле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 11% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

Доля новых авто в этом количестве составила 52%, против 57% в прошлом.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (238 ед.)

Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (101 ед.)

Третий по популярности — RENAULT Duster (77 ед.)

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у TOYOTA Prius (82 ед.).

Также в лидерской тройке: FORD Escape (74 ед.) и TOYOTA RAV-4 (61 ед.).