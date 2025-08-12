В июле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 11% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
В июле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. гибридов
Доля новых авто в этом количестве составила 52%, против 57% в прошлом.
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (238 ед.)
Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (101 ед.)
Третий по популярности — RENAULT Duster (77 ед.)
Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у TOYOTA Prius (82 ед.).
Также в лидерской тройке: FORD Escape (74 ед.) и TOYOTA RAV-4 (61 ед.).
