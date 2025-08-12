Multi от Минфин
В Украине утвердили обновленную Стратегию развития финансового сектора

Нацбанк Украины вместе с другими финансовыми регуляторами утвердил обновленную Стратегию развития финансового сектора, которая расширяет меры по привлечению инвестиций, модернизации рынков капитала и углублению евроинтеграции. Об этом сообщил Нацбанк.

Нацбанк Украины вместе с другими финансовыми регуляторами утвердил обновленную Стратегию развития финансового сектора, которая расширяет меры по привлечению инвестиций, модернизации рынков капитала и углублению евроинтеграции.

Что известно

Отмечается, что обновление стратегических приоритетов обусловлено высоким уровнем неопределенности, вызванным длительной полномасштабной войной, а также предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ.

Стратегия была утверждена Национальным банком Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Фондом гарантирования вкладов физических лиц, Министерством финансов Украины и Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В частности, в рамках макроэкономической и финансовой стабильности добавлены новые инициативы по законодательному урегулированию деятельности Фонда развития предпринимательства, разработке Стратегии по развитию ипотечного кредитования, реформированию системы общеобязательного государственного социального страхования и повышению устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора.

Кроме того, в сфере модернизации рынков капитала обновлены меры по развитию инфраструктуры. Это включает в себя согласование целевой модели работы рынков капитала, консолидацию учетной инфраструктуры и активное привлечение иностранных инвесторов для максимального использования возможностей частного инвестирования.

В рамках евроинтеграционного направления расширена цель «Финансовая система работает на восстановление страны и интегрируется в ЕС» и добавлена новая инициатива «Европейская интеграция финансового сектора». Предусматривается углубление сотрудничества с институциями Евросоюза и имплементация актов права ЕС с учетом рекомендаций Европейской комиссии.

Также регулятор уточнил пять индикаторов и добавил четыре новых, касающихся расширения доступа к дистанционным финансовым услугам через систему BankID НБУ, законодательного регулирования деятельности инвестиционных фондов и совершенствования системы добровольного накопительного пенсионного обеспечения.

«Интеграция украинского финансового сектора в правовое и институциональное пространство ЕС откроет новые возможности для эффективного развития рынков капитала, усиления доверия инвесторов и повышения стандартов регулирования. В настоящее время эквивалентность регулирования банковского сектора в Украине нормам ЕС достигает 77%, а к 2027 году Национальный банк намерен достичь стопроцентного эквивал.

Новая стратегия развития финансового сектора Украины была одобрена Советом финансовой стабильности 13 мая 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
