українська
12 августа 2025, 9:16

Владелец криптоиздания Coindesk собрался привлечь на IPO почти $1 млрд

Криптовалютная биржа Bullish, которая владеет криптоизданием Coindesk, увеличила потенциальный размер IPO с $629 млн до $990 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявку, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Агентство отмечает, что компании, связанные с криптовалютой, рассчитывают на высокий интерес инвесторов.

Криптовалютная биржа Bullish, которая владеет криптоизданием Coindesk, увеличила потенциальный размер IPO с $629 млн до $990 млн.
Фото: depositphotos

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Криптовалютная биржа планирует предложить на IPO 30 млн акций по цене от $32 до $33 за бумагу. Ранее она планировала продать 20,3 млн акций по цене от $28 до $31 за бумагу.

Как подсчитал Bloomberg, капитализация Bullish после IPO может достигнуть $4,8 млрд.

Напомним

Биржа подала заявку на IPO в начале августа. Однако слухи о ее первичном размещении акций появились еще в июне.

Криптовалютная биржа Bullish входит в число крупнейших игроков крипторынка. Она была основана командой проекта BlockOne, которая в 2017 году провела крупнейшее в истории первичное размещение монет (ICO), собрав около $4 млрд на запуск токена EOS.

Биржа ориентирована на институциональных клиентов. В 2023 году Bullish приобрела медиаресурс CoinDesk у Digital Currency Group, став одним из немногих криптопроектов, владеющих авторитетным профильным СМИ.

CoinDesk — портал, специализирующийся на новостях о криптовалютах. Он был запущен в мае 2013 года и стал одним из первых сайтов такой тематики.

Все больше криптовалютных компаний планирует выйти на IPO, так как президент США Дональд Трамп поддерживает эту отрасль, отмечает Bloomberg. Количество заявок на IPO от них увеличилось еще и после того, как компания Circle, эмитент стейблкоина USD Coin (USDC), обогнала собственный стейблкоин по капитализации из-за роста стоимости своих акции после проведения IPO.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
