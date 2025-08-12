Multi от Минфин
12 августа 2025, 8:49 Читати українською

Крупнейший в мире суверенный фонд продал израильские активы из-за кризиса в Газе

Государственный пенсионный фонд Норвегии, самый большой фонд национального благосостояния в мире, отказался от инвестиций в 11 израильских компаний и расторгает все контракты с внешними управляющими в Израиле. Об этом говорится в релизе Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет фондом. На конец первого квартала его активы оценивались в $1,7 трлн.

Государственный пенсионный фонд Норвегии, самый большой фонд национального благосостояния в мире, отказался от инвестиций в 11 израильских компаний и расторгает все контракты с внешними управляющими в Израиле.
Фото: depositphotos

Что известно

В сообщении указано, что Министерство финансов Норвегии обратилось в NBIM с просьбой пересмотреть инвестиции в израильские компании. На конец первого полугодия 2025 года фонд инвестировал в 61 израильскую компанию. Из них 11 компаний не входили в индекс акций от норвежского Минфина.

К текущему моменту Пенсионный фонд Норвегии полностью закрыл все позиции, связанные с израильскими компаниями, не входящими в базовый индекс Министерства финансов. В фонде также подчеркнули, что не будут больше инвестировать во все израильские компании, входящие в индекс.

Кроме того, Пенсионный фонд Норвегии принял решение расторгнуть контракты с внешними управляющими в Израиле. В релизе говорится, что все инвестиции в израильские компании, которыми управляли внешними УК, будут переведены в собственные компании фонда.

«Эти меры были приняты в ответ на чрезвычайные обстоятельства. Ситуация в секторе Газа представляет собой серьезный гуманитарный кризис. Мы инвестируем в компании, работающие в стране, находящейся в состоянии войны, а ситуация на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа недавно ухудшилась», — заявил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Как пишет Bloomberg, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг на прошлой неделе распорядился провести проверку всех израильских инвестиций после того, как газета Aftenposten сообщила, что один из активов фонда, Bet Shemesh Engines, обслуживает истребители, используемые для атак на Газу.

По данным на сайте NBIM, в 2023 году компания впервые приобрела 1,3% акций Bet Shemesh Engines, а в прошлом году увеличила свою долю до 2,1%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Ivn
Ivn
12 августа 2025, 11:52
#
Може не через кризу, а через «один з активів фонду Bet Shemesh Engines обслуговує винищувачі, що використовуються для атак на Газу.» ?
