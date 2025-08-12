Экспорт Германии в Украину вырос в первом полугодии на 30%

Экспорт Германии в Украину за январь-июль 2025 г. вырос на 30,2% и превысил 4,6 миллиарда евро . Об этом свидетельствуют предварительные данные германского Федерального статистического ведомства, опубликованные в понедельник, 11 августа, пишет DW.

Между тем, экспорт Украины в Германию сократился на 4,5% и составил чуть более 1,5 миллиарда евро.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Катрина Клаас-Мюльгойзер прокомментировала статистику так: «Поддержка и восстановление Украины остаются основными задачами европейской политики и экономики».

Она добавила, что Германия рассматривает укрепление сотрудничества с Украиной «как долгосрочное обязательство перед будущим членом Европейского Союза, от которого выиграют обе стороны», пишет Reuters.

Тем не менее она выразила обеспокоенность возможным ослаблением борьбы с коррупцией в Украине в связи с недавними попытками ослабить независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Товарооборот Германии с Востоком растет

Немецкая внешняя торговля с 29 странами-партнерами Восточного комитета экономики в Центральной и Восточной Европе, а также Центральной Азии, в первом полугодии выросла на 2% — до 275 миллиардов евро.