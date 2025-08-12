Multi от Минфин
українська
12 августа 2025, 16:00

Как бороться со страхом инвестирования начинающему инвестору

Начинающий инвестор часто откладывает первый шаг на рынке. Одни ждут, пока актив «подешевеет», другие хотят сначала закрыть долги или купить новую технику. Но за этими повседневными решениями проходит время, а рынок продолжает расти. Кажется, что уже поздно, и первая инвестиция снова откладывается. Важно осознать: идеального момента не будет. О том, как бороться с этим чувством и решиться начать инвестировать, рассказывает инвестиционный эксперт Тимур Трушковский.

Начинающий инвестор часто откладывает первый шаг на рынке.

Почему появляется страх инвестировать?

По данным Всемирного экономического форума (2024), 40% людей боятся инвестировать, и в основном из-за страха потерять деньги, а сомнения, такие как купить на пике, выбрать «не тот» актив, потерять все сразу после покупки и т. д. — имеют еще большее влияние, чем потеря средств.

У новичка на рынке, как правило, еще нет своего негативного опыта — зато всегда найдется чужой. И, как ни странно, именно он чаще всего тормозит старт. Стоит только сказать: «Я думаю начать инвестировать», как обязательно появится кто-то, кто расскажет, как «потерял все» — или как это случилось с другом, коллегой или «одним знакомым». И уже неважно, что потеря была не на инвестициях, а на эмоциях. Самая большая финансовая ошибка — остаться в стороне.

Как я начал инвестировать?

Мой путь к инвестированию начался неожиданно — с настольной игры «Cashflow», которая впервые дала мне ощущение финансовой свободы: когда доход поступает сам, а базовые потребности покрывает не работа, а активы. Это освобождает от графиков, руководителей и привязки к зарплате.

Когда я узнал, что стану отцом, начал учиться и получил сертификат Института корпоративных финансов США по специальностям Investment Advisor и Financial Planner. Я понял, как разрабатывать системный подход и куда инвестировать. Это помогло убрать страх: новости перестали управлять моими решениями, я отказался от игры на эмоциях и начал инвестировать по плану.

Когда родился сын, я четко сформулировал новую цель — создать финансовую свободу и для него.

В 2021 году я начинал, как и большинство инвесторов: заходил в рынок в разгар роста, поддавался ажиотажу, покупал на эмоциях и панически продавал, когда котировки падали. Но однажды я задал себе простой вопрос: «Что было бы, если бы я просто покупал биткойн системно, каждый месяц, независимо от цены?». Оказалось, что если бы я действовал дисциплинированно, мой капитал на тот момент уже удвоился бы — не из-за удачного момента, а благодаря привычке.

5 шагов для преодоления страха инвестировать

Дисциплина на практике выглядит просто. Я выбрал для себя четкое правило: каждую первую неделю месяца — мой «инвестиционный шопинг». Независимо от того, растет рынок или падает, я регулярно покупаю долю в компаниях, которым доверяю.

В первую очередь я инвестирую для своего сына. Ему сейчас полтора года, и ближайшие 18 лет — это мой инвестиционный путь ради него. И чтобы не останавливаться на пути, я выделил для себя 5 важных шагов для регулярного инвестирования:

  1. Определите цель. Первый шаг в инвестировании — определить, ради чего вы это делаете. Когда появляется конкретная цель, формируется внутренний вектор: вы начинаете глубже понимать, куда именно вкладываете ресурсы и зачем. На старте путь может казаться сложным, но вокруг уже есть множество подсказок — бренды, которыми вы пользуетесь ежедневно. Одежда, техника, любимые магазины — у большинства из них есть акции, доступные на фондовом рынке. Именно с этого интереса начинается системное мышление инвестора. Однако не стоит путать симпатию к бренду с инвестированием. Популярность еще не гарантирует успеха — примером этого стала Nokia, которая в свое время казалась непоколебимым лидером.
  2. Постройте системность. Установите простое правило: инвестируйте фиксированный процент дохода — 5%, 10% или другую сумму. Главное — соблюдать системность. Инвестированные деньги работают на вас, и даже если начнете с 3%, это уже важный шаг в формировании капитала. Это чем-то похоже на снежный ком: сначала тяжело, а потом — движение само набирает скорость и силу.
  3. Начните с ETF. Если пока не готовы глубоко погружаться в анализ рынка, но хотите сделать первый шаг в инвестициях — рассмотрите этот вид активов. ETF — это инвестиционный фонд, который уже имеет набор акций, облигаций и т. д. Фактически это инвестиция не в одну компанию, а сразу в целую корзину — и это помогает уменьшить риски. Этот подход не требует много времени и знаний, а доходность, хоть и умеренная, часто является стабильной. Это удобный вариант для старта, где не нужно отслеживать каждую компанию отдельно.
  4. Инвестируйте в знания. Если вы только начинаете интересоваться инвестициями, вы могли слышать много обесценивания и сомнений даже от близких. Но большинство историй неудач заключаются именно в недостаточной базе знаний. Чтобы не повторять чужих ошибок, стоит инвестировать не только деньги, но и время и свой ум. Для старта не нужны дорогие курсы или дипломы: сегодня достаточно доступной качественной информации — видео, статей, блогов. Новые знания помогают отличить реальные риски от лишнего шума, строить собственную стратегию и не терять фокус.
  5. Анализируйте свои расходы. Первый шаг к финансовой независимости — это понимать, на что уходят деньги. Ведите учет в приложении, таблице или даже в заметках. Записывайте все: от коммунальных услуг до утреннего кофе. Через пару недель вы сможете увидеть, какие расходы вы можете контролировать, где можно сэкономить, а что действительно важно.

Самое сложное — начать

Страх перед инвестированием возникает у каждого, кто только делает первые шаги. Но эта эмоция не должна останавливать. Наоборот — это вызов и возможность, которую можно преодолеть с помощью знаний, системного подхода и планирования.

Не ждите идеального момента или полной уверенности. Начните с малого — например, выделяйте 3−5% от дохода на инвестиции. Делайте это регулярно, без откладывания «на потом». Даже небольшие суммы приносят прибыль и формируют финансовую свободу, которая со временем станет привычкой.

Со временем страх уходит, а инвестиции начинают работать на вас и на будущее.

Источник: Минфин
