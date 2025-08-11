Низкая стоимость GPT-5 может спровоцировать ценовую войну среди ИИ-компаний

Компания OpenAI на этой неделе удивила технологическую индустрию, запустив свою новую флагманскую модель искусственного интеллекта GPT-5. Это произошло всего через несколько дней после того, как компания выпустила две новые модели с открытым кодом. Однако главным сюрпризом стала не сама модель, а ее цена, которая может спровоцировать полноценную ценовую войну на рынке ИИ. Об этом пишет TechCrunch.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

GPT-5

CEO OpenAI Сэм Альтман назвал GPT-5 «лучшей моделью в мире». Хотя, по данным TechCrunch, ее производительность лишь незначительно превосходит конкурентов от Anthropic, Google и xAI по одним показателям и несколько уступает по другим, она демонстрирует высокую эффективность в широком спектре задач, особенно в программировании. Но главным преимуществом стала цена.

«Очень доволен ценой, которую мы смогли предложить!» — написал Альтман в X.

Стоимость API для GPT-5 составляет $1,25 за миллион входящих токенов и $10 за миллион исходящих. Это значительно дешевле, чем у главного конкурента в сфере программирования, модели Claude Opus 4.1 от Anthropic, цены на которую стартуют от $15 за миллион входящих и $75 за миллион исходящих токенов. Кроме того, GPT-5 оказался даже дешевле предыдущей модели OpenAI, GPT-4o.

Реакция рынка и разработчиков

Разработчики и пользователи положительно отреагировали на новую ценовую политику. Один из разработчиков, Саймон Уиллисон, назвал цены «агрессивно конкурентными». Другие пользователи в соцсетях и на форуме Hacker News назвали этот шаг «ценовым убийцей».

Начало ценовой войны?

Агрессивная ценовая политика OpenAI может заставить конкурентов, таких как Anthropic и Google, также снижать стоимость своих услуг. Это приветствуется стартапами и разработчиками, которые строят свои продукты на базе больших языковых моделей и страдают от высоких и непредсказуемых затрат на API.

В то же время этот шаг выглядит несколько парадоксально на фоне гигантских расходов, которые несут сами ИИ-компании на развитие инфраструктуры. OpenAI имеет контракт на $30 млрд в год с Oracle, а Meta и Alphabet планируют потратить на ИИ-инфраструктуру до $72 млрд и $85 млрд соответственно в 2025 году.