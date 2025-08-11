Евро на межбанке падает и приближается к 47 грн

Курс евро за один день снизился на 24 копейки и приближается к 47 грн. В то же время курс доллара также падает, но не так стремительно. Об этом свидетельствуют данные межбанковских торгов 11 августа.

Валюта Открытие 11 августа Закрытие 11 августа Изменения долар 41,41/41,44 41,36/41,39 5/5 евро 48,30/48,33 48,06/48,09 24/24

Официальный курс: на вторник, 12 августа, НБУ установил такой курс доллара: 41,4490 грн. Это на 6 копеек больше, чем в понедельник (41,3895). В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,1969, что на 1 копейку больше, чем в понедельник (48,1939).

Средний курс на наличном рынке: 41,20−41,70 грн/доллар, 48,00−48,65 грн за евро.

Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,38−41,48, евро — 48,25−48,45 грн.

