Курс евро за один день снизился на 24 копейки и приближается к 47 грн. В то же время курс доллара также падает, но не так стремительно. Об этом свидетельствуют данные межбанковских торгов 11 августа.
Евро на межбанке падает и приближается к 47 грн
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
|
Открытие 11 августа
|
Закрытие 11 августа
|
Изменения
|
41,41/41,44
|
41,36/41,39
|
5/5
|
48,30/48,33
|
48,06/48,09
|
24/24
Официальный курс: на вторник, 12 августа, НБУ установил такой курс доллара: 41,4490 грн. Это на 6 копеек больше, чем в понедельник (41,3895). В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,1969, что на 1 копейку больше, чем в понедельник (48,1939).
Средний курс на наличном рынке: 41,20−41,70 грн/доллар, 48,00−48,65 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,38−41,48, евро — 48,25−48,45 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии