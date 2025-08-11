Неизвестный «кит» скупил Ethereum почти на $1 миллиард за неделю

Неизвестный крупный инвестор в течение последней недели агрессивно скупал криптовалюту Ethereum , приобретя 221 166 ETH на сумму около $1 миллиарда. Эта массированная закупка совпала с ралли актива, в результате которого его капитализация превысила платежного гиганта Mastercard . Об этом в понедельник, 11 августа, пишет Cointelegraph.

Детали закупки и реакция рынка

Согласно данным аналитической платформы Lookonchain, только за последние сутки эта организация приобрела Ethereum на $212 миллионов. Для хранения активов используется шесть различных кошельков, а закупки осуществлялись через крупные институциональные платформы, такие как Galaxy Digital, FalconX и BitGo.

На фоне этого ралли рыночная капитализация Ethereum в понедельник взлетела до $523 миллиардов, превысив рыночную стоимость Mastercard ($519 млрд). Цена самого актива впервые за долгое время пересекла отметку в $4000 и на момент публикации составляла $4332.

Институциональный и корпоративный спрос

Агрессивные закупки происходят на фоне роста интереса к Ethereum со стороны крупных игроков. По данным Glassnode, количество адресов, хранящих более 10 000 ETH, достигло годового максимума.

Кроме того, публичные компании также активно пополняют свои корпоративные резервы. По данным CoinGecko, за последнюю неделю они добавили на свои балансы более 304 000 ETH на сумму более $1,3 миллиарда. Львиную долю приобрела компания BitMine Immersion Technologies, которая купила ETH на более чем $900 млн.

