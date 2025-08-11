Citigroup повысил прогноз для индекса S&P 500 до 6600 пунктов на фоне налоговой реформы Трампа

Один из крупнейших американских банков, Citigroup, повысил свой прогноз по индексу S&P 500 на конец года с 6300 до 6600 пунктов. Аналитики ожидают, что недавно принятый закон о налоговых льготах и расходах президента Дональда Трампа будет стимулировать рост корпоративных доходов. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщает Reuters.

Причины для оптимизма

Это уже второй пересмотр прогноза в сторону повышения от Citigroup за последние два месяца. Аналогичные оптимистичные прогнозы ранее также обнародовали другие крупные банки, в частности HSBC, Goldman Sachs и BofA Global Research.

«Ожидаемое фундаментальное давление от американских пошлин в настоящее время в основном уже учтено. Зато налоговые преимущества от нового закона о расходах должны улучшить будущие доходы», — отметили аналитики Citi.

Контекст рынка

Новый прогноз предусматривает потенциал роста индекса на 3,2% от последнего уровня закрытия в 6389,45 пункта. С момента своего падения 8 апреля после объявления Трампом о «освободительных пошлинах», индекс S&P 500 уже восстановился на 32,2%, достигнув новых максимумов в июле.

Аналитики Citi отмечают, что движущей силой этого ралли стали впечатляющие прибыли технологических гигантов из «Великолепной семерки». В то же время они видят признаки того, что рост начинает распространяться и на другие, более широкие сектора рынка. В случае реализации «бычьего» (наиболее оптимистичного) сценария, Citi ожидает, что индекс может достичь 7200 пунктов.