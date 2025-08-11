Multi от Минфин
11 августа 2025, 17:10 Читати українською

Сальвадор разрешил инвестбанкам хранить биткоины и предоставлять клиентам криптоуслуги

В Сальвадоре одобрили Закон об инвестиционном банкинге, открывающем возможность некоторым финансовым организациям хранить биткоин и другие цифровые активы на балансе. Об этом пишет Incrypted со ссылкой на El Salvador.

В Сальвадоре одобрили Закон об инвестиционном банкинге, открывающем возможность некоторым финансовым организациям хранить биткоин и другие цифровые активы на балансе.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Как сообщил президент Комиссии по цифровым активам (CNAD) Хуан Карлос Рейес, учреждения с лицензией поставщика криптуслуг (PSAD) смогут работать исключительно как биткоин-банки.

Кроме того, власти разрешили им предоставлять услуги для опытных инвесторов. Речь идет о клиентах, аналогичных аккредитованным участникам рынка в США.

Новый закон позволяет таким учреждениям андеррайтери компании, выпускать ценные бумаги и оперировать как в местных платежных средствах, так и в иностранной валюте. Власти считают, что это повысит привлекательность Сальвадора как регионального криптофинансового центра и усилит приток капитала от институциональных игроков.

По мнению приверженцев инициативы, изменения в регулировании создадут стимулы для международных инвестиций и укрепят позиции страны на глобальной финансовой карте. Однако оппоненты подчеркивают, что выгоду получат, прежде всего, государство и крупный бизнес, тогда как для рядовых граждан внедрение биткоина пока не дало ощутимых преимуществ.

Напомним

Сальвадор продолжает развивать международные связи в криптосекторе, подчеркнули представители правительства. Например, в июле 2025 года президент Найиб Букеле обсудил с государственным министром Пакистана по цифровым активам и блокчейну Билалом бин Сакибом внедрение биткоина на государственном уровне. Они также говорили о мерах энергетической политики для стимулирования майнинга.

Кроме того, 30 июля Центральный банк Боливии и CNAD подписали меморандум о взаимопонимании относительно использования криптовалют в качестве альтернативы фиату.

Соглашение с Боливией, по мнению властей, стало особенно актуальным на фоне валютного кризиса, осложнившего внешнюю торговлю. По словам CEO Tether Паоло Ардоино, это повлекло за собой рост оборота стейблкоинов в долларовой привязке, используемых для расчетов.

Напомним, мы писали, что Сальвадор не покупал биткоины с февраля 2025 года.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua

Источник: Минфин
