Компании из США запланировали buyback на рекордные $1,1 трлн в 2025 году

К концу 2025 года американские компании проведут обратный выкуп акций суммарно на $1,1 трлн, что станет историческим максимумом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на прогноз Birinyi Associates.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

В этом году бизнес из США объявил о buyback на $983,6 млрд, что является лучшим результатом за всю историю наблюдений с 1982 года, заявили аналитики.

По их словам, почти 50% от разрешенного объема обратного выкупа пришлось на 20 крупнейших компаний — лидерами стали бигтехи Apple, Aplhabet и банки JPMorgan Chase, Bank of America и Morgan Stanley.

WSJ отмечает, что рост прибыли и снижение налогового бремени помогли компаниям улучшить финансовые показатели после падения в апреле, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин. С другой стороны, неразбериха в торговой сфере заставила компании приостановить инвестиционные планы, из-за чего buyback стал наиболее привлекательным способом использования свободного денежного потока.

Аналитики приходят к выводу, что выбор в пользу buyback, а не долгосрочного финансирования и инвестирования свидетельствует о негативных последствиях тарифной политики Трампа для экономического роста. При этом ряд исследователей склонны полагать, что компании все еще могут отказаться от процедуры выкупа акций, если почувствуют негативный эффект от тарифов на своей прибыли.

Исследователи также обращают внимание на то, что компании выкупают акции, когда те растут в цене, а не падают, что говорит о неэффективном использовании денежных средств. Например, в июле 2025 года, когда были установлены высокие корпоративные доходы, по данным Birinyi, компании объявили о выкупе на сумму в $165,6 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в июле 2006 года — тогда показатель достиг $87,7 млрд.

В свою очередь, проведение buyback банками, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что замедление экономического роста не повлияло на способность американского населения брать кредиты и тратить деньги. «Проведение процедуры обратного выкупа акций говорит о том, что потребители хорошо себя чувствуют в финансовом плане», — заявил управляющий директор Logan Capital Management Билл Фицпатрик.