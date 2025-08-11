Альтсезон еще не начался: аналитики фиксируют слабый рост крипторынка

Текущий рост криптовалютного рынка демонстрирует самую слабую динамику альткоинов по отношению к биткоину за весь текущий цикл. Это может свидетельствовать о том, что настоящий «сезон альткоинов» еще впереди, однако инвесторам стоит запастись терпением. Об этом говорится в аналитическом обзоре рынка от CryptoQuant.

Динамика рынка в текущем цикле

Анализ графиков, сравнивающих динамику биткоина (BTC), альткоинов с большой капитализацией (топ-20) и альткоинов со средней/малой капитализацией, показывает несколько этапов:

Начало 2024 года: Это был самый сильный период для альткоинов, который больше всего напоминал настоящий «сезон альткоинов». Тогда, в течение короткого времени, альткоины, особенно со средней и малой капитализацией, значительно опережали биткоин по темпам роста.

Конец 2024 — начало 2025 года: Произошла вторая волна роста альткоинов, однако на этот раз биткоин сохранил свое доминирование и показал лучшую динамику.

Текущий момент: Наблюдается самая слабая реакция альткоинов за весь цикл. Их рост значительно отстает от биткоина, что может указывать на то, что рынок находится только на начальной стадии.

Динамика альтсезона / Источник: CryptoQuant

Что такое «сезон альткойнов» и как его распознать?

«Сезон альткоинов» (Altseason) — это период на криптовалютном рынке, когда альткоины (все криптовалюты, кроме биткоина) начинают массово и стремительно расти в цене, значительно опережая динамику самого биткоина.

Этот феномен обычно происходит по следующему сценарию:

Сначала растет биткоин: крупный капитал выходит на рынок, покупая самый известный и надежный криптоактив — биткоин. Его цена стремительно растет.

Фиксация прибыли и переток капитала: Когда рост биткоина замедляется, инвесторы начинают фиксировать прибыль. Часть этих денег они переводят в более рискованные, но потенциально более доходные активы — альткоины.

Начинается «сезон альткоинов»: капитал сначала перетекает в крупные и известные альткоины (такие как Ethereum), а затем — в менее капитализированные и более спекулятивные монеты, вызывая их взрывной рост.

Главным индикатором для определения «сезона альткоинов» является индекс доминирования биткоина (BTC Dominance). Когда этот индекс начинает стремительно падать, это означает, что доля альткоинов в общей капитализации крипторынка растет, что и является признаком altseason.