Gemfields продает ювелирный бренд Fabergé за $50 млн

Gemfields Gpoup объявила о продаже Fabergé Ltd — производителя известных ювелирных яиц Fabergé — американской инвестиционной компании SMG Capital за $50 млн. Об этом группа сообщила в пресс-релизе 11 августа, пишет Forbes.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Средства, вырученные за Fabergé, Gemfields планирует направить развитие горнодобывающих операций компании в Мозамбике и Замбии.

Продажа Fabergé — часть стратегии по оптимизации бизнеса. Компания стремится сосредоточиться на горнодобывающем секторе, где видит наибольший потенциал роста и прибыльности.

Gemfields приобрела Fabergé в 2012 году, стремясь усилить позиции в сегменте драгоценных камней и использовать узнаваемое имя для продвижения ювелирной продукции. Бренд уже несколько лет находился вне фокуса основной деятельности Gemfields.