Рынок небанковских финансовых услуг сократился еще на 13 компаний в июле — НБУ

Количество участников небанковского финансового рынка в Украине в течение июля 2025 года сократилось с 812 до 799 компаний. Преимущественно рынок покидали финансовые компании, страховщики и кредитные союзы. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Изменения в реестрах и лицензиях

В течение месяца из государственных реестров были принудительно исключены 13 учреждений: девять финансовых компаний, один рисковый страховщик и три кредитных союза.

Кроме того, Национальный банк принудительно аннулировал лицензии восьми финансовым компаниям, одному страховщику и трем кредитным союзам. Еще одна финансовая компания аннулировала свою лицензию добровольно.

В то же время трем компаниям (двум финансовым и одной страховой) был расширен объем лицензий.

Структура небанковского рынка

По состоянию на 1 августа 2025 года на небанковском рынке работали: 423 финансовые компании (месяцем ранее — 432), 51 non-life страховщик (было 52) и 90 кредитных союзов (было 93). Количество ломбардов, life-страховщиков и других участников рынка почти не изменилось.

На платежном рынке также произошли изменения: количество международных платежных систем, действующих в Украине, сократилось с 12 до 10.