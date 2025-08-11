Мировые рынки осторожно растут в преддверии недели, насыщенной важными данными

Глобальные фондовые рынки в понедельник, 11 августа, продемонстрировали умеренный рост, тогда как доллар США оставался стабильным, а доходность американских гособлигаций несколько снизилась. Инвесторы ведут себя осторожно в преддверии публикации ключевых экономических данных из США и Китая, а также встречи президентов США и россии. Об этом пишет WSJ.