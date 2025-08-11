Multi от Минфин
11 августа 2025, 13:02

Мировые рынки осторожно растут в преддверии недели, насыщенной важными данными

Глобальные фондовые рынки в понедельник, 11 августа, продемонстрировали умеренный рост, тогда как доллар США оставался стабильным, а доходность американских гособлигаций несколько снизилась. Инвесторы ведут себя осторожно в преддверии публикации ключевых экономических данных из США и Китая, а также встречи президентов США и россии. Об этом пишет WSJ.

Глобальные фондовые рынки в понедельник, 11 августа, продемонстрировали умеренный рост, тогда как доллар США оставался стабильным, а доходность американских гособлигаций несколько снизилась.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рынки акций

  • Европа: Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 утром вырос на 0,3%. Британский FTSE 100 также прибавил 0,3%. Среди отдельных компаний датская Orsted обвалилась на 24% после остановки продажи ветрового проекта в США, тогда как акции британской S4 Capital взлетели на 13% на новостях о переговорах по слиянию.
  • Азия: Большинство азиатских рынков закрылись ростом. Китайские индексы стали лидерами благодаря поддержке акций технологических компаний и застройщиков после отмены Пекином ограничений на покупку жилья в пригородах. Индекс ChiNext вырос на 2%, Shenzhen и Shanghai — на 1,4% и 0,3% соответственно. Рынок Японии был закрыт из-за государственного праздника.
  • США: Фьючерсы на основные американские индексы росли в пределах 0,2%.

Валюты, облигации и сырье

  • Доллар США и гособлигации: Доллар торговался в узком диапазоне, поскольку инвесторы ожидают данных по инфляции в США во вторник. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2 базисных пункта до 4,264%.
  • Золото: Фьючерсы на золото упали на 2,1% до $3418 за унцию, корректируясь после резкого скачка в пятницу, вызванного неопределенностью относительно возможного введения пошлин на импорт золотых слитков.
  • Нефть: Цены на нефть снижались на фоне ожидания встречи Трампа и путина. Brent подешевел на 0,7% до $66,13 за баррель, а WTI — на 0,8% до $63,36. Аналитики ING связывают слабость рынка с тем, что дедлайн, установленный Трампом для России, прошел без введения новых жестких санкций.

Автор:
Ярослав Голобородько
