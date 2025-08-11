Банки Таиланда массово прекратили открывать счета россиянам

Большинство тайских банков фактически прекратили открывать счета гражданам россии, не имеющим долгосрочных виз. Ранее доступная для туристов услуга теперь требует наличия рабочей, студенческой или другой долгосрочной визы. Об этом сообщает The Moscow Times.

Что известно

Как отмечают источники, если раньше россияне-туристы могли относительно легко открыть счет и получить банковскую карту, то теперь это стало практически невозможным.

«Обойдя различные банки в Бангкоке, в результате получил только душевную травму», — цитирует издание россиянина, который пытался открыть счет в десятке банков.

По словам участников рынка, процесс начался с крупнейшего банка страны — Bangkok Bank, а затем эта политика распространилась на всю банковскую систему. Теперь россияне без долгосрочных виз вынуждены пользоваться криптовалютными кошельками или менее известными платежными системами.

Причини усиления контроля

Ужесточение правил связывают с двумя основными факторами. Первый — это частое использование счетов, открытых россиянами, для «серых» операций по обмену криптовалют.

Второй, и более весомый, — это борьба властей Таиланда с международными преступными группировками. В мае в стране было арестовано 11 человек, обвиняемых в помощи китайским криминальным группам в подделке документов для открытия счетов. Среди арестованных были и четверо сотрудников Bangkok Bank.

На фоне этих событий участились не только отказы в открытии новых счетов, но и массовые проверки и блокировка уже существующих. От владельцев счетов часто требуют личной явки в банк для дополнительной верификации, в частности, для биометрической идентификации путем сканирования лица.