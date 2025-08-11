Кабмин предлагает увеличить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД

Кабмин разработал законопроект, предусматривающий изменения к статье Кодекса Украины об административных правонарушениях. Целью инициативы является повышение эффективности выполнения постановлений о наложении штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме, а также решение проблем с добровольной и принудительной уплатой таких штрафов. Об этом пишет Дело.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас водители имеют только 10 дней с момента вступления в силу постановления законной силы для добровольной оплаты штрафа.

Через короткий срок многие нарушители не успевают совершить платеж, что приводит к начислению двойного штрафа и увеличению количества обжалований.

Законопроект предлагает: