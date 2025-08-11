Кабмин разработал законопроект, предусматривающий изменения к статье Кодекса Украины об административных правонарушениях. Целью инициативы является повышение эффективности выполнения постановлений о наложении штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме, а также решение проблем с добровольной и принудительной уплатой таких штрафов. Об этом пишет Дело.
Кабмин предлагает увеличить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД
Подробности
В пояснительной записке отмечается, что сейчас водители имеют только 10 дней с момента вступления в силу постановления законной силы для добровольной оплаты штрафа.
Через короткий срок многие нарушители не успевают совершить платеж, что приводит к начислению двойного штрафа и увеличению количества обжалований.
Законопроект предлагает:
- увеличить срок добровольной уплаты штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте;
- увеличить срок для принудительного исполнения постановления с 30 дней до более продолжительного срока, что приблизит его к общим нормам исполнительного производства (три месяца).
Источник: Минфин
