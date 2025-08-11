Nvidia и AMD будут выплачивать США 15% от продаж чипов в Китае

Ведущие компании в области производства полупроводников Nvidia и AMD согласились выплачивать правительству США 15% продаж своих чипов в Китае. Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.

Что известно

Эта договоренность является частью соглашения по обеспечению экспортных лицензий США ко второй по величине экономике мира.

Согласно соглашению, Nvidia будет выплачивать правительству США 15% своих доходов от продажи чипов H20 в Китае. AMD будет платить такой же процент от доходов от продаж своих чипов MI308 в КНР.

«Мы соблюдаем правила, установленные правительством США для нашего участия на мировых рынках. Хотя мы не поставляли H20 в Китай уже несколько месяцев, надеемся, что правила экспортного контроля позволят Америке конкурировать в Китае и по всему миру», — заявила Nvidia в комментарии BBC.

Тем временем компания AMD не сразу ответила на запрос о комментарии.

Чарли Дай, вице-президент и главный аналитик исследовательской фирмы Forrester, заявил, что это соглашение является «беспрецедентным».

«Эта договоренность подчеркивает высокую стоимость доступа к рынку на фоне эскалации напряженности в торговле технологиями, создавая значительное финансовое давление и стратегическую неопределенность для поставщиков технологий», — добавил он.

Напомним

Ранее Вашингтон запретил продажу чипов Nvidia H20 Пекину из-за беспокойства по безопасности, хотя компания недавно объявила, что это решение будет отменено.