11 августа 2025, 11:14

Цены на нефть падают на фоне ожидания мирных переговоров между США и россией

Цены на нефть в понедельник продолжили падение, усугубляя значительные потери предыдущей недели. Главным фактором давления на рынок стали ожидания инвесторов относительно результатов встречи между президентами США Дональдом Трампом и россии владимиром путиным, которая может привести к ослаблению санкций на российскую нефть. Об этом пишет Reuters.

Цены на нефть в понедельник продолжили падение, усугубляя значительные потери предыдущей недели.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Надежды на мир и риски эскалации

Встреча между Трампом и путиным, запланированная на 15 августа на Аляске, имеет целью переговоры о прекращении войны в Украине. Рынок расценивает это событие как такое, которое может привести к отмене санкций, ограничивающих поставки российской нефти, что, в свою очередь, увеличит предложение и снизит цены.

В то же время аналитики предупреждают о высоких рисках.

«Если мирные переговоры провалятся и конфликт затянется, рынок может быстро развернуться к бычьей позиции, потенциально спровоцировав резкий рост цен на нефть», — отмечают аналитики.

Напомним, ранее Трамп установил для россии дедлайн до 8 августа для достижения мира, угрожая вторичными санкциями против покупателей ее нефти.

Давление на Индию и переориентация на нефть из США

Параллельно с переговорами, Вашингтон продолжает давить на Индию, требуя сократить закупки российской нефти. В ответ на это индийские нефтеперерабатывающие заводы уже начали активно увеличивать закупки американской нефти сорта WTI. По оценкам, на август и сентябрь уже законтрактовано не менее 10 миллионов баррелей.

Другие факторы давления на рынок

Кроме геополитики, на цены давят и опасения относительно замедления мировой экономики. Новые пошлины США, вступившие в силу на прошлой неделе, могут ограничить экономическую активность и спрос на нефть. Эту тревогу усиливают и слабые экономические данные из Китая, где в июле было зафиксировано падение цен производителей, что свидетельствует о слабом внутреннем спросе.

По состоянию на утро понедельника фьючерсы на нефть Brent упали на 0,93% до $65,97 за баррель, а американская WTI — на 1,08% до $63,19.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
