За полгода 577 человек официально стали банкротами — Опендатабот

577 украинцев стали банкротами за полгода 2025 года в Украине. Таких случаев увеличилось на 33% по сравнению с тем же периодом в 2024. В целом, больше всего людей стало банкротами в прошлом году: 926 дел, впрочем, текущий год рискует догнать эти показатели. Об этом говорится в данных Опендатабота.

В среднем в этом году ежедневно открывают по 3 новых дела по банкротству.

В общей сложности 2948 дел о банкротстве граждан было открыто за последние 5 лет. Хотя и процедура банкротства официально появилась еще в 2019 году, активно пользоваться ею украинцы начали только с 2021 года.

52% дел с 2021 года касаются мужчин, а 48% — женщин. Гендерная разница не является критической и сохраняется почти каждый год. Например, в 2021 доминировали мужчины (57,9%), а вот в 2022 и 2025 годах немного преобладали женщины.

Где больше всего банкротов

Больше всего дел о банкротстве в 2025 году было открыто в Киеве — 128. На втором месте Киевская область с 83 делами, следует Львов, где подано 73 заявления.