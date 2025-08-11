Электромобили штурмуют рынок: продажи выросли на 47% за год

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 47%, сообщает Укравтопром.

Основное количество реализованных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 6849 ед., из которых 1587 ед. были новыми (+62%), а 5262 авто — подержанными (+42%).

Среди 176 коммерческих электромобилей новыми были только 20 авто (в июле 2024 г. из 103 ед. новыми были 6 авто).

Топ-5 новых электромобилей

BYD Song Plus EV — 384 ед.;

HONDA eNS1 — 206 ед.;

VOLKSWAGEN ID.UNYX — 131 ед;

ZEEKR 7X — 104 ед.;

AUDI Q4 e-tron — 89 ед.

Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом