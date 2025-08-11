В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 47%, сообщает Укравтопром.
Электромобили штурмуют рынок: продажи выросли на 47% за год
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Основное количество реализованных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 6849 ед., из которых 1587 ед. были новыми (+62%), а 5262 авто — подержанными (+42%).
Среди 176 коммерческих электромобилей новыми были только 20 авто (в июле 2024 г. из 103 ед. новыми были 6 авто).
Топ-5 новых электромобилей
- BYD Song Plus EV — 384 ед.;
- HONDA eNS1 — 206 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 131 ед;
- ZEEKR 7X — 104 ед.;
- AUDI Q4 e-tron — 89 ед.
Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом
- TESLA Model Y — 733 ед.;
- TESLA Model 3 — 567 ед.;
- NISSAN Leaf — 522 ед;
- KIA Niro EV — 265 ед.;
- HYUNDAI Kona Electric — 226 ед.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии