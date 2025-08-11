Multi от Минфин
Western Union покупает International Money Express за $500 млн

Western Union Co заявила в воскресенье вечером, что заключила окончательное соглашение о покупке небольшой компании по денежным переводам International Money Express Inc в рамках сделки, направленной на расширение своих локальных и международных предложений. Об этом пишет Investing.

Western Union Co заявила в воскресенье вечером, что заключила окончательное соглашение о покупке небольшой компании по денежным переводам International Money Express Inc в рамках сделки, направленной на расширение своих локальных и международных предложений.
Детали

Western Union заплатит $16,0 за акцию International Money, оценивая сделку примерно в $500 млн. Сделка предусматривает премию в 72,4% к цене закрытия акций International Money в пятницу.

«Это приобретение… укрепляет наши операции в Северной Америке и расширяет наше присутствие в ключевых потребительских сегментах по всей территории США», — заявил Девин Макгранахан, президент и генеральный директор Western Union в пресс-релизе.

Western Union заявила, что приобретение дополнит ее бизнес денежных переводов, особенно в Латинской Америке. У International Money примерно 6 миллионов клиентов.

Western Union ожидает, что сделка немедленно увеличит скорректированную прибыль на акцию более чем на $0,10 в первый полный год после закрытия, и прогнозирует $30 млн годовой экономии затрат в течение 24 месяцев.

Ожидается, что сделка будет закрыта к середине 2026 года. Совет директоров International Money единогласно рекомендовал сделку акционерам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
