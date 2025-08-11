Продажи TSMC выросли на 25,8% в июле

В июле продажи тайваньской TSMC — крупнейшего в мире производителя чипов — составили сумму, эквивалентную $10,8 млрд (323,2 млрд новых тайваньских долларов), пишет Bloomberg. Рост составил 25,8% год к году и 22,5% за месяц.

Детали

В TSMC заявляют, что за всю историю компании был только один месяц, когда ей удалось продать больше: в апреле этого года TSMC наторговала на 349,57 млрд новых тайваньских долларов.

Такой рост соответствует ожиданиям аналитиков, которые прогнозируют рост выручки тайваньской компании в третьем квартале на 25%. В самой компании ожидают, что продажи в третьем квартале составят от $31,8 млрд до $33 млрд.

За первые семь месяцев этого года продажи TSMC выросли на 37,6% год к году. Бурный рост связан с увеличением расходов клиентов TSMC на искусственный интеллект, указывают в компании и прогнозируют дальнейший рост во втором полугодии.

Тайваньский производитель поставляет продукцию таким крупным игрокам ИИ-рынка, как Nvidia и Advanced Micro Devices