Украинская металлургия: падение производства стали и рост чугуна (инфографика)

Украинские металлургические предприятия за первые семь месяцев 2025 сократили производство стали на 7%, произведя 4,26 миллиона тонн. Об этом свидетельствуют данные ОП «Укрметаллургпром».

Детали производства

Согласно отчету только в июле было выплавлено 580,5 тыс. тонн стали, что на 18% меньше по сравнению с июлем прошлого года и на 6% меньше, чем в июне 2025 года.

В то же время, производство чугуна демонстрирует противоположную динамику. За январь-июль 2025 года его объемы выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,36 млн. тонн. В июле показатели производства чугуна были лучшими с начала года — 692,1 тыс. тонн, что на 4,5% больше, чем в июне.

Производство проката за семь месяцев 2025 года составило 3,62 млн. тонн, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году. В июле 2025 года произвели 552,0 тыс. тонн метизов, что на 1,9% меньше, чем в июне.