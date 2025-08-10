Экспорт агропродукции из Украины в июле снизился, но ожидается его рост

В июле 2025 года Украина экспортировала 3,4 млн. тонн продукции агропромышленного комплекса. Это на 4,2% меньше, чем в июне, несмотря на рост объемов в большинстве категорий товаров. Общее снижение вызвано падением экспорта зерновых культур, традиционно составляющих наибольшую долю в общем объеме. Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Почему объемы уменьшились

Хотя в Украине уже активно идет сбор урожая ранних зерновых, существует значительный временной разрыв между началом жатвы в разных регионах страны. Именно поэтому экспорт зерновых только начинает набирать обороты.

Структура экспорта в июле 2025:

Зерновые культуры: 1,6 млн. тонн. Это на 27% меньше, чем в июне. Основными позициями были пшеница (45%), кукуруза (38%) и ячмень (16%).

Масличные культуры: 523,5 тыс. тонн. Эта категория показала рост на 66%. Доминировали соя (72%) и рапс (27%).

Растительные масла: 519,5 тыс. Тонн. Рост на 46%. Преимущественно экспортировалось подсолнечное масло (89%) и соевое масло (11%).

Жмыхи после извлечения масел: 431,3 тыс. тонн. Увеличение на 11%. Основу составляли подсолнечный жмых (65%) и соевый жмых (35%).

Прочие виды агропромышленной продукции: 329,0 тыс. тонн. Рост на 16%.

Прогноз на август

Уже в августе 2025 г. ожидается значительный рост объемов экспорта агропродукции, что будет напрямую связано с увеличением темпов сбора нового урожая.