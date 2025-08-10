Multi от Минфин
10 августа 2025, 11:12

США начали выдавать лицензии Nvidia на экспорт H20-чипов в Китай

Министерство торговли США начало выдавать лицензии компании Nvidia на экспорт ее чипов H20 в Китай. Об этом агентству Reuters в пятницу, 8 августа, сообщил американский чиновник. Это устраняет значительное препятствие для одного из лидеров в области искусственного интеллекта на пути доступа на ключевой рынок.

Министерство торговли США начало выдавать лицензии компании Nvidia на экспорт ее чипов H20 в Китай.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В прошлом месяце США отменили апрельский запрет на продажу чипов H20 в Китай. Nvidia разработала этот микропроцессор специально для китайского рынка, чтобы соответствовать экспортному контролю на чипы для искусственного интеллекта, введенного администрацией Байдена.

Финансовые последствия и встреча с Трампом

Ранее производитель чипов предупреждал, что эти ограничения могут сократить его продажи в июльском квартале на $8 млрд.

Согласно двум источникам, знакомым с ситуацией, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан в среду встретился с президентом Трампом. Представитель Nvidia отказался от комментариев, а представитель Белого дома не сразу ответил на запрос.

Nvidia заявляла в июле, что подает заявки правительству США на возобновление продаж графических процессоров H20 в Китай, и ее заверили, что лицензии будут получены вскоре. Пока неясно, сколько лицензий было выдано, каким компаниям Nvidia разрешено поставлять чипы H20, а также какова стоимость разрешенных поставок.

В апреле Nvidia сообщала, что ожидает убытков в размере $5,5 млрд из-за ограничений. В мае компания заявила, что фактический ущерб в первом квартале из-за ограничений H20 был на $1 млрд меньше, чем ожидалось, поскольку ей удалось повторно использовать некоторые материалы.

Китай остается ключевым рынком

Экспорт других передовых чипов Nvidia для искусственного интеллекта в Китай, за исключением H20, все еще ограничен. Последовательные администрации США ограничивали экспорт передовых чипов в Китай, стремясь сдержать развитие искусственного интеллекта и оборонной промышленности Пекина.

Хотя это повлияло на способность американских фирм полностью удовлетворить растущий спрос со стороны Китая, который является одним из крупнейших мировых полупроводниковых рынков, он все еще остается важным источником дохода для американских производителей чипов.

Глава Nvidia Дженсен Хуан заявлял, что лидерские позиции компании могут пошатнуться без продаж в Китай, где разработчиков активно привлекает Huawei Technologies, предлагая чипы собственного производства.

В мае Nvidia сообщала, что H20 принес $4,6 млрд продаж в первом квартале, и что на Китай приходилось 12,5% от общего дохода компании за этот период.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
