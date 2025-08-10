Зеленский ввел новые санкции против «Росатома» и энергоструктур рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы № 594/2025 и № 595/2025 , которыми ввел новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией «Росатом» и другими энергетическими компаниями рф.

Подробности

Этот пакет ограничительных мер охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, которые были вовлечены в попытки незаконной интеграции Запорожской АЭС в энергосистему россии, а также принимали участие в захвате Чернобыльской АЭС.

Кроме того, отдельным указом президент синхронизировал украинские санкции с ограничительными мерами западных партнеров. Эти мероприятия касаются двух основных секторов русской экономики: энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК).

Санкции также охватывают разветвленную сеть посредников и логистических операторов, помогающих россии обходить международные ограничения в третьих странах.

В санкционный список, в частности, вошли: