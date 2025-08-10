Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы № 594/2025 и № 595/2025, которыми ввел новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией «Росатом» и другими энергетическими компаниями рф.
Зеленский ввел новые санкции против «Росатома» и энергоструктур рф
Подробности
Этот пакет ограничительных мер охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, которые были вовлечены в попытки незаконной интеграции Запорожской АЭС в энергосистему россии, а также принимали участие в захвате Чернобыльской АЭС.
Кроме того, отдельным указом президент синхронизировал украинские санкции с ограничительными мерами западных партнеров. Эти мероприятия касаются двух основных секторов русской экономики: энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК).
Санкции также охватывают разветвленную сеть посредников и логистических операторов, помогающих россии обходить международные ограничения в третьих странах.
В санкционный список, в частности, вошли:
- Дочерние компании «Газпромнефти» в россии, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и странах ЕС.
- Компании «теневого флота».
- Поставщики оборудования для российского ВПК.
- Финансовые и логистические посредники.
Источник: Минфин
