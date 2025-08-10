Ожидается, что в 2025 г. объем мировой торговли товарами вырастет на 0,9%. Это улучшение по сравнению с апрельским прогнозом сокращения на 0,2%, однако меньше, чем 2,7%, что ожидалось до повышения тарифов. Об этом свидетельствует обновленный прогноз Всемирной торговой организации (ВТО), который был опубликован 8 августа.
ВТО улучшила прогноз торговли в 2025 году
Рост преимущественно обусловлен «фронтлоадингом» импорта в США, то есть преждевременными закупками. Однако в долгосрочной перспективе более высокие тарифы повлияют на торговлю, снизив ожидаемый рост объемов торговли в 2026 году до 1,8% с предыдущих 2,5%.
Влияние тарифов
Значительный всплеск импорта в США в первом квартале, вызванный ожиданием повышения тарифов, способствовал пересмотру прогноза на 2025 год в сторону роста. Однако увеличение тарифов, включая вступившие в силу на этой неделе, будут сдерживать торговлю во второй половине 2025 года и в 2026 году.
«Мировая торговля демонстрирует устойчивость перед постоянными шоками, включая недавнее повышение тарифов. Заблаговременный импорт и улучшение макроэкономических условий несколько улучшили прогноз на 2025 год. Однако полное влияние недавних тарифных мер еще не развернулось», — заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.
По ее словам, тень тарифной неопределенности продолжает давить на деловое доверие, инвестиции и цепи поставок. Неопределенность остается одной из самых разрушительных сил в мировой торговой среде.
Она также подчеркнула важность того, что пока удалось избежать более широкого цикла взаимных тарифов, который мог бы нанести большой ущерб мировой торговле.
Региональные перспективы
- Азиатские экономики остаются крупнейшим двигателем роста объемов мировой торговли товарами в 2025 году, хотя их вклад в 2026 году будет меньше, чем прогнозировалось в апреле.
- Северная Америка будет негативно влиять на рост мировой торговли в 2025 и 2026 годах. Однако ее негативное влияние в этом году будет меньше, чем раньше, благодаря более сильному, чем ожидалось, преждевременному импорту в США в первом квартале.
- Вклад Европы в торговлю в 2025 году изменился с умеренно положительного на несколько отрицательный.
- Другие регионы, включая экономики-экспортеры энергоносителей, увидят, как их положительный вклад в рост торговли сократится между 2025 и 2026 годами из-за снижения цен на нефть, что снизит доходы от экспорта и притормозит спрос на импорт.
Ожидается, что импорт Северной Америки в 2025 году снизится на 8,3%, что меньше прогнозируемых в апреле 9,6%. Этот положительный эффект был дополнен более сильным, чем ожидалось, ростом экспорта Азии на 4,9% (против 1,6% в предыдущем прогнозе).
Рост экспорта и импорта Европы в этом году (-0,9% и 0,4% соответственно) будет несколько слабее прогнозируемого в апреле, тогда как экспорт Северной Америки будет менее отрицательным (-4,2%).
Детали прогноза
Прогнозируемое в апреле сокращение торговли на 0,2% на 2025 год основывалось на действующих в то время мерах. Последующие соглашения США с Китаем и Великобританией повысили прогноз на год до 0,3%, но более высокие тарифы на сталь и алюминий впоследствии снова снизили его до 0,1%.
Вступившие в силу 7 августа новые тарифы все больше будут влиять на торговлю, но это будет сбалансировано положительными эффектами от преждевременного импорта и накопления запасов. Положительное влияние также оказало улучшенный макроэкономический климат, хотя он остается склонным к высокой степени неопределенности.
Обновленный прогноз роста торговли товарами на 2025 год до 0,9% состоит из трех ключевых факторов:
- Заблаговременный импорт и скопление запасов в США. В первой половине 2025 г. импорт США вырос на 11% в годовом измерении по объему. Это включало резкий рост на 14% в первом квартале, после которого последовало падение на 16% во втором квартале. Перенос импорта на первый квартал приведет к снижению спроса на импорт в будущем, и эта коррекция ожидается во второй половине 2025 г., а также в 2026 г. и далее. Этот фактор больше всего способствует обновленному прогнозу на 2025 год. Подобная, хотя и менее выраженная, картина наблюдается в импорте других стран, возможно из-за опасений взаимных санкций.
- Улучшенный макроэкономический прогноз. Глобальный макроэкономический климат сейчас более благоприятный, чем ожидалось в апреле. Обесценение доллара США по отношению к другим валютам и падение цен на нефть способствуют облегчению финансовых условий для развивающихся стран и поддерживают рост в производственных экономиках.
- Воздействие тарифных изменений. Ожидается, что недавние изменения тарифов повлияют на общее негативное влияние на мировую торговлю по сравнению с апрельским прогнозом. Хотя перемирие между США и Китаем и исключения для автомобилей положительно влияют, более высокие «взаимные» тарифы, введенные 7 августа, будут все больше влиять на импорт в США и подавлять экспорт ее торговых партнеров во второй половине 2025 года и в 2026 году.
