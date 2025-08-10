ВТО улучшила прогноз торговли в 2025 году

Ожидается, что в 2025 г. объем мировой торговли товарами вырастет на 0,9%. Это улучшение по сравнению с апрельским прогнозом сокращения на 0,2%, однако меньше, чем 2,7%, что ожидалось до повышения тарифов. Об этом свидетельствует обновленный прогноз Всемирной торговой организации (ВТО), который был опубликован 8 августа.

Рост преимущественно обусловлен «фронтлоадингом» импорта в США, то есть преждевременными закупками. Однако в долгосрочной перспективе более высокие тарифы повлияют на торговлю, снизив ожидаемый рост объемов торговли в 2026 году до 1,8% с предыдущих 2,5%.

Влияние тарифов

Значительный всплеск импорта в США в первом квартале, вызванный ожиданием повышения тарифов, способствовал пересмотру прогноза на 2025 год в сторону роста. Однако увеличение тарифов, включая вступившие в силу на этой неделе, будут сдерживать торговлю во второй половине 2025 года и в 2026 году.

«Мировая торговля демонстрирует устойчивость перед постоянными шоками, включая недавнее повышение тарифов. Заблаговременный импорт и улучшение макроэкономических условий несколько улучшили прогноз на 2025 год. Однако полное влияние недавних тарифных мер еще не развернулось», — заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

По ее словам, тень тарифной неопределенности продолжает давить на деловое доверие, инвестиции и цепи поставок. Неопределенность остается одной из самых разрушительных сил в мировой торговой среде.

Она также подчеркнула важность того, что пока удалось избежать более широкого цикла взаимных тарифов, который мог бы нанести большой ущерб мировой торговле.

Региональные перспективы

Азиатские экономики остаются крупнейшим двигателем роста объемов мировой торговли товарами в 2025 году, хотя их вклад в 2026 году будет меньше, чем прогнозировалось в апреле.

Северная Америка будет негативно влиять на рост мировой торговли в 2025 и 2026 годах. Однако ее негативное влияние в этом году будет меньше, чем раньше, благодаря более сильному, чем ожидалось, преждевременному импорту в США в первом квартале.

Вклад Европы в торговлю в 2025 году изменился с умеренно положительного на несколько отрицательный.

Другие регионы, включая экономики-экспортеры энергоносителей, увидят, как их положительный вклад в рост торговли сократится между 2025 и 2026 годами из-за снижения цен на нефть, что снизит доходы от экспорта и притормозит спрос на импорт.

Ожидается, что импорт Северной Америки в 2025 году снизится на 8,3%, что меньше прогнозируемых в апреле 9,6%. Этот положительный эффект был дополнен более сильным, чем ожидалось, ростом экспорта Азии на 4,9% (против 1,6% в предыдущем прогнозе).

Рост экспорта и импорта Европы в этом году (-0,9% и 0,4% соответственно) будет несколько слабее прогнозируемого в апреле, тогда как экспорт Северной Америки будет менее отрицательным (-4,2%).

Детали прогноза

Прогнозируемое в апреле сокращение торговли на 0,2% на 2025 год основывалось на действующих в то время мерах. Последующие соглашения США с Китаем и Великобританией повысили прогноз на год до 0,3%, но более высокие тарифы на сталь и алюминий впоследствии снова снизили его до 0,1%.

Вступившие в силу 7 августа новые тарифы все больше будут влиять на торговлю, но это будет сбалансировано положительными эффектами от преждевременного импорта и накопления запасов. Положительное влияние также оказало улучшенный макроэкономический климат, хотя он остается склонным к высокой степени неопределенности.

Обновленный прогноз роста торговли товарами на 2025 год до 0,9% состоит из трех ключевых факторов: