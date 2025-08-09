Акции Crocs обвалились на фоне тарифов Трампа и осторожных потребителей

Акции Crocs, известного производителя обуви, упали сильнее всего с начала пандемии Covid-19. Причиной стали снижение дохода и пессимистический прогноз компании, предупредившей, что потребители стали еще более осторожными и сокращают расходы. Об этом сообщает Bloomberg.

В четверг, 7 августа, Crocs объявила, что доход в третьем квартале снизится примерно на 9−11%. Это значительно ниже среднего прогноза аналитиков, ожидавших роста менее чем на 1%.

Во время разговора с аналитиками руководство Crocs заявило, что не будет восстанавливать годовой прогноз (который компания отозвала ранее в этом году) из-за изменений в мировой торговой политике.

Падение акций

Акции компании обвалились на 29% во время торгов в Нью-Йорке в четверг, что явилось самым большим падением с марта 2020 года. Это привело к снижению стоимости акций почти на 30% с начала года, в то время как индекс Russell 3000 Index вырос на 7,7%.

Осторожные потребители и влияние тарифов

Генеральный директор Crocs Эндрю Риз отметил, что американские потребители, столкнувшись с ростом цен, ведут себя осторожно по поводу дискреционных расходов (расходов на необязательные товары и услуги). Он добавил, что это может еще больше усугубить ситуацию с уже привередливым потребителем.

«Они даже не идут в магазины, и мы видим снижение трафика», — сказал он. Риз также добавил, что текущие условия не позволяют компании повышать цены, чтобы компенсировать влияние тарифов на страны, где Crocs производит обувь.

Crocs присоединяется к таким компаниям как Steve Madden Ltd. и Lululemon Athletica Inc., одновременно пострадавших от экономической неопределенности и повышенных тарифов на товары из таких стран, как Китай, который производит большой объем одежды и обуви.

Просмотр производственной стратегии

Crocs сообщила, что Китай производит около 22% продукции, которая посылается в США — этот процент компания планирует сократить. Большинство товаров также поступает из Вьетнама, Индонезии, Индии и Камбоджи.

Crocs сосредотачивается на управлении расходами путем сокращения, уменьшения запасов и меньшего количества акционных предложений.

«Crocs может быть труднее преодолевать тарифное давление, учитывая ее решение сократить акции для сохранения имиджа бренда», — отметила аналитик Bloomberg Intelligence Абигейл Гилмартин.