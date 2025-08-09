Британский суд издал приказ об аресте активов экс-владельца банка «Финансы и кредит» Жеваго

Высокий Суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте определенных активов Константина Жеваго, бывшего владельца банка « Финансы и кредит », ликвидация которого началась в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Суть дела

Ликвидация банка «Финансы и кредит» началась в 2015 году. В том же году Константин Жеваго заключил с НБУ договор поручительства, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности банка по полученным кредитам рефинансирования.

Поскольку Жеваго не выполнял свои обязательства, в декабре 2015 года НБУ обратился в украинский суд. 1 октября 2019 Шевченковский районный суд города Киева обязал Константина Жеваго выплатить 1,539 млрд грн в пользу Национального банка.

Решение вступило в законную силу в декабре 2019 года, и НБУ обратился в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания долга. Однако, как отмечает НБУ, Константин Жеваго уклонялся от полного выполнения решения в Украине.

Юридический процесс в Англии стал продолжением этой работы. НБУ подал иск в Высокий Суд Англии и Уэльса с требованием признать и выполнить решение украинского суда. Решение английского суда от 11 июля о замораживании активов является мерой пресечения до окончательного вынесения вердикта.

«Национальный банк последовательно, шаг за шагом, отстаивает финансовые интересы государства как в украинских судах, так и за пределами нашей страны», — прокомментировал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он добавил, что НБУ приветствует решение Высокого Суда Англии и Уэльса как еще один шаг на пути достижения этой цели при сопротивлении бывших собственников неплатежеспособных банков.

Отмечается, что Нацбанк и дальше будет принимать все возможные правовые меры для выполнения решения и взыскания средств в счет погашения задолженности банка.