Как пошлины Дональда Трампа меняют мировые рынки? Почему золото растет, а доллар слабеет? И как это отразится на курсе валют в Украине?
Тарифы Трампа: как повлияют на курс валют, золото и нефть (видео)
В этом видео вы узнаете:
- почему золото снова стало защитным активом,
- как пошлины Трампа влияют на фондовые рынки,
- каким будет курс евро и доллара в ближайшее время,
- как реагируют на торговые войны Китай, Швейцария, ЕС,
- что прогнозируют эксперты,
- как выглядит оптимальная структура сбережений в этот период.
Источник: Минфин
