Индийская рупия завершает худшую серию падения за полгода из-за пошлин Трампа

Индийская рупия завершила пятую неделю падения подряд, что стало самой длинной негативной серией за последние шесть месяцев. Валюта находится под сильным давлением из-за эскалации торговой напряженности с США после введения президентом Дональдом Трампом новых пошлин на индийские товары. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщает Reuters.

Давление со стороны пошлин и реакция рынка

За последние пять недель рупия обесценилась почти на 3%. Причиной стало то, что Индия оказалась среди стран, наиболее пострадавших от торговой политики Трампа, получив новую 25%-ную пошлину на свои товары.

В течение пятничной сессии рупия несколько укрепилась и закрылась на уровне 87,6550 за доллар США. Однако это не изменило общей негативной недельной тенденции.

Интервенции центробанка

По словам трейдеров, опасения по поводу падения курса рупии до рекордно низких значений заставили Резервный банк Индии (RBI) вмешиваться в рынок «почти ежедневно», чтобы предотвратить более глубокий обвал.

Сообщается, что центробанк возобновил интервенции на рынке форвардов (NDF) для управления волатильностью. Свидетельством активности регулятора стало падение валютных резервов Индии на более чем $9 миллиардов за неделю, завершившуюся 1 августа, что указывает на масштабные продажи долларов на спотовом рынке.