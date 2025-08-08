Акции SoftBank взлетели до рекордного максимума на фоне успехов в ИИ-инвестициях

Акции японского технологического инвестора SoftBank Group в пятницу, 8 августа, подскочили более чем на 13% до нового исторического максимума. Ралли было вызвано мощной поддержкой инвесторов, которые положительно оценили агрессивную стратегию компании в сфере искусственного интеллекта и финансовые результаты за первый квартал, превзошедшие ожидания. Об этом сообщает Reuters.

Прибыль и гигантские инвестиции

Согласно отчету компании, за квартал, завершившийся в июне, чистая прибыль SoftBank составила 421,8 млрд иен ($2,87 млрд), тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток.

В этом году SoftBank объявил о ряде масштабных инвестиций в ИИ. В частности, компания обязалась вложить $30 миллиардов в разработчика ChatGPT, компанию OpenAI, а также выступила ведущим инвестором в проекте Stargate — строительстве дата-центра в США стоимостью $500 миллиардов.

Реакция рынка и оценка аналитиков

Акции SoftBank на пике торгов достигали 14 205 иен, а закрыли день ростом на 10,39% на отметке 13 865 иен. Компания стала крупнейшим драйвером роста для японского индекса Topix, который в пятницу впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов.

Аналитики также отмечают, что активные инвесторы скупали акции SoftBank, чтобы превзойти динамику растущего индекса.

Облегчение для инвесторов

Этот скачок стал значительным облегчением для акционеров компании. В течение последних пяти кварталов акции SoftBank торговались со значительным дисконтом — более 50% — к стоимости активов, которыми владеет компания.