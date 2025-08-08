Небанкам разрешат проводить валютные операции: НБУ вынес на обсуждение новые правила

Национальный банк Украины планирует предоставить небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи право получать лицензию на осуществление валютных операций. Регулятор уже разработал и вынес на общественное обсуждение соответствующий проект изменений. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщила пресс-служба НБУ .

Что предусматривают изменения

Согласно проекту, небанковские учреждения смогут осуществлять валютные операции при предоставлении услуг по эквайрингу платежных инструментов. Это позволит им, например, принимать оплату в иностранной валюте с помощью платежных карт.

Кроме того, проект предлагает ряд других важных нововведений:

Отмена требования к капиталу: Предлагается исключить требование о минимальном размере уставного капитала для получения лицензии на перевод средств без открытия счета.

Уточнение правил отзыва лицензии: Вносятся изменения, детализирующие основания и порядок прекращения валютных операций в случае отзыва лицензии.

Мета нововведень

Как отмечают в Нацбанке, эти изменения направлены на дальнейшую либерализацию и развитие платежного рынка в Украине. Они создают более равные конкурентные условия для банков и небанковских финансовых учреждений.