Доллар и евро подешевели на межбанке на 2−3 копейки. Об этом свидетельствуют данные межбанковских торгов в пятницу, 8 августа.
Курс валют: доллар и евро немного подешевели на межбанке
|
Открытие 8 августа
|
Закрытие 8 августа
|
Изменения
|
41,43/41,46
|
41,41/41,44
|
2/2
|
48,27/48,29
|
48,25/48,26
|
2/3
Средний курс на наличном рынке: 41,25−41,70 грн/доллар, 48,02−48,65 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 48,32−48,50 грн.
Источник: Минфин
