Фьючерсы на золото бьют рекорды после новых пошлин Трампа

Фьючерсы на золото в США добились нового исторического максимума в пятницу. Это произошло после сообщений о том, что Вашингтон ввел таможенные пошлины на импорт 1-килограммовых золотых слитков, что привело к значительному росту разницы между ценами на нью-йоркские фьючерсы и спотовые цены. Об этом сообщает Reuters.

Декабрьские фьючерсы на золото в США выросли на 0,7% до $3 476,70, после того, как достигли рекордных $3 534,10.

В то же время, спотовая цена на золото снизилась на 0,3% до $3 386,63 за тройскую унцию по состоянию на 14:51 по киевскому времени. Несмотря на это, драгметалл уже вторую неделю подряд показывает рост, прибавив 0,7% за эту неделю.

Причины роста

Разница между фьючерсными и спотовыми ценами на золото выросла до $100 после публикации Financial Times, которая ссылалась на письмо Таможенной и пограничной службы США от 31 июля. В письме говорилось, что 1-килограммовые и 100-унцовые золотые слитки должны классифицироваться по таможенному коду, предусматривающему более высокие пошлины.

«Учитывая изменчивость в принятии торговых решений в США, трудно делать долгосрочные прогнозы. Однако, предполагая сценарий, при котором тарифы останутся в силе… можно ожидать, что это повлияет на спотовые цены, и они вырастут, сужая спрэд в отношении фьючерсов», — отметил Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

Влияние пошлин Трампа на мировую торговлю

Напомним, что высшие пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на импорт из десятков стран, начали действовать еще в четверг. Это заставило крупных торговых партнеров — в частности, Швейцарию (крупнейший центр переработки золота и ключевого экспортера в США), а также Бразилию и Индию — спешно искать более выгодные условия для своих соглашений.

«Все последние события только закрепляют позиции лондонской спотовой цены как самого надежного ориентира реальной стоимости золота», — сказал руководитель отдела стратегии на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Он также добавил, что спотовые цены остаются в пределах диапазона с апреля, и для изменения этой ситуации необходим прорыв выше $3450.

Факторы поддержки для золота

Золото, традиционно считающееся «тихой гаванью» во время периодов нестабильности, в настоящее время получает дополнительную поддержку благодаря ожиданиям, что Федеральная резервная система США уже в следующем месяце снизит процентные ставки.

На прошлой неделе слабые данные по занятости в США усилили прогнозы по уменьшению ставки на 25 базисных пунктов в сентябре — вероятность этого, по данным CME Group, выросла до 89%.

Что с другими драгоценными металлами

На других рынках драгоценных металлов: