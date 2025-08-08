Фьючерсы на золото в США добились нового исторического максимума в пятницу. Это произошло после сообщений о том, что Вашингтон ввел таможенные пошлины на импорт 1-килограммовых золотых слитков, что привело к значительному росту разницы между ценами на нью-йоркские фьючерсы и спотовые цены. Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на золото бьют рекорды после новых пошлин Трампа
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Декабрьские фьючерсы на золото в США выросли на 0,7% до $3 476,70, после того, как достигли рекордных $3 534,10.
В то же время, спотовая цена на золото снизилась на 0,3% до $3 386,63 за тройскую унцию по состоянию на 14:51 по киевскому времени. Несмотря на это, драгметалл уже вторую неделю подряд показывает рост, прибавив 0,7% за эту неделю.
Причины роста
Разница между фьючерсными и спотовыми ценами на золото выросла до $100 после публикации Financial Times, которая ссылалась на письмо Таможенной и пограничной службы США от 31 июля. В письме говорилось, что 1-килограммовые и 100-унцовые золотые слитки должны классифицироваться по таможенному коду, предусматривающему более высокие пошлины.
«Учитывая изменчивость в принятии торговых решений в США, трудно делать долгосрочные прогнозы. Однако, предполагая сценарий, при котором тарифы останутся в силе… можно ожидать, что это повлияет на спотовые цены, и они вырастут, сужая спрэд в отношении фьючерсов», — отметил Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.
Влияние пошлин Трампа на мировую торговлю
Напомним, что высшие пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на импорт из десятков стран, начали действовать еще в четверг. Это заставило крупных торговых партнеров — в частности, Швейцарию (крупнейший центр переработки золота и ключевого экспортера в США), а также Бразилию и Индию — спешно искать более выгодные условия для своих соглашений.
«Все последние события только закрепляют позиции лондонской спотовой цены как самого надежного ориентира реальной стоимости золота», — сказал руководитель отдела стратегии на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.
Он также добавил, что спотовые цены остаются в пределах диапазона с апреля, и для изменения этой ситуации необходим прорыв выше $3450.
Факторы поддержки для золота
Золото, традиционно считающееся «тихой гаванью» во время периодов нестабильности, в настоящее время получает дополнительную поддержку благодаря ожиданиям, что Федеральная резервная система США уже в следующем месяце снизит процентные ставки.
На прошлой неделе слабые данные по занятости в США усилили прогнозы по уменьшению ставки на 25 базисных пунктов в сентябре — вероятность этого, по данным CME Group, выросла до 89%.
Что с другими драгоценными металлами
На других рынках драгоценных металлов:
- Спотовое серебро осталось стабильным на уровне $38,31 за тройскую унцию.
- Платина упала на 0,5% до $1 326,91.
- Палладий снизился на 2,3% до $1 124,93.
Комментарии