Доллар падает четвертый день подряд: Нацбанк установил курсы валют на понедельник

НБУ установил новые курсы гривны к иностранным валютам на понедельник, 11 августа. Доллар и евро подешевели. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Курс доллара на понедельник: 41,3895 грн. Это на 6 копеек меньше, чем в пятницу (41,4564).

В апреле официальный курс доллара к гривне упал на 33 копейки. Дешевение американской валюты происходит последние четыре дня.

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,1939, что на 9 копеек меньше, чем в пятницу (48,2760).

