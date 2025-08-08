НБУ установил новые курсы гривны к иностранным валютам на понедельник, 11 августа. Доллар и евро подешевели. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Доллар падает четвертый день подряд: Нацбанк установил курсы валют на понедельник
Курс доллара
Курс доллара на понедельник: 41,3895 грн. Это на 6 копеек меньше, чем в пятницу (41,4564).
В апреле официальный курс доллара к гривне упал на 33 копейки. Дешевение американской валюты происходит последние четыре дня.
Источник: НБУ
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,1939, что на 9 копеек меньше, чем в пятницу (48,2760).
Источник: НБУ
Источник: Минфин
