Помидоры дешевеют, но они на 69% дороже, чем в прошлом году

На этой неделе в Украине наблюдается снижение цен на тепличные помидоры. Аналитики проекта EastFruit сообщают , что стабилизация погодных условий во многих областях позволила возобновить сбор как грунтовых, так и тепличных томатов. Уборка урожая продолжается практически повсеместно, что усиливает давление на рынок, ведь спрос со стороны потребителей остается низким.

Какие цены сейчас

Пока цены на качественные помидоры опустились до 40−55 грн/кг ($0,96−1,32/кг). Это в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Производители и оптовые компании объясняют проблемы с реализацией тем, что качество томатов из открытого грунта оставляет желать лучшего. Растения сильно пострадали от засухи и зноя, поэтому плоды часто имеют солнечные ожоги или трещины, что значительно снижает их товарный вид.

Цены все еще выше, чем в прошлом

Несмотря на текущее понижение, тепличные помидоры в Украине все еще предлагаются в среднем на 69% дороже, чем год назад. Украинские производители объясняют эту ситуацию понижением общего объема производства этой продукции в стране.