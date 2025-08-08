Multi от Минфин
8 августа 2025, 15:04

Арбитраж отклонил иск Коломойского к Украине на $700 миллионов

Международный арбитражный трибунал, созданный под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), принял решение об окончательном прекращении производства по делу по иску компании Gilward Investments BV (конечными бенефициарами которой являются Игорь Коломойский и Григорий Гуртовой) против Украины. Сумма претензий составила около $700 млн, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Международный арбитражный трибунал, созданный под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), принял решение об окончательном прекращении производства по делу по иску компании Gilward Investments BV (конечными бенефициарами которой являются Игорь Коломойский и Григорий Гуртовой) против Украины.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Основанием для такого знакового решения стала неуплата истцом обязательного арбитражного сбора, невзирая на неоднократные предупреждения Трибунала.

История иска

Иск был подан еще в 2015 году. Он касался утверждений компании Gilward Investments BV о якобы противоправных действиях украинских государственных органов, которые, по их мнению, привели к банкротству ЧАО «Авиакомпания Аэросвит».

Среди выдвинутых претензий были ограничение доступа к международным авиамаршрутам, предоставление конкуренту (МАУ) исключительных прав, бездействие Фонда государственного имущества, экспроприация земельного участка в аэропорту Борисполь, задержки с возмещением НДС и вмешательство в процедуру банкротства.

В 2017 году, по запросу Украины, Трибунал разделил производство на две фазы: юрисдикционную и рассмотрение по существу. В апреле 2022 года производство было остановлено из-за полномасштабного вторжения России, однако уже в мае 2023 года его возобновили.

Министерство юстиции Украины, совместно с юридическими советниками и Госавиаслужбой, в марте 2024 подало отзыв на иск. В нем было доказано, что банкротство «АэроСвита» было вызвано исключительно внутренней финансовой несостоятельностью, неэффективным управлением и действиями лиц, связанных с истцом, а не вмешательством государства.

Ключевое решение

В течение 2024 г. стороны обменивались документами в рамках стадии раскрытия доказательств. Истец не раскрыл все документы, на которых настаивала Украина, несмотря на соответствующее решение Трибунала.

В июле 2024 года Трибунал установил процедурный график, но истец неоднократно ходатайствовал об отсрочке, ссылаясь на отсутствие доступа к Игорю Коломойскому, который в тот момент находился под стражей в Украине. Министерство юстиции, в свою очередь, предоставило Трибуналу обоснованные объяснения, что доступ у представителей истца был.

Несмотря на эти задержки, Суд установил обязанность сторон уплатить арбитражный сбор в размере $150 тысяч до 12 ноября 2024 года. Однако Gilward Investments BV так и не совершила платеж, что привело к остановке производства в январе 2025 года, а впоследствии — к его окончательному прекращению.

Таким образом, окончательно прекращено производство, инициированное с целью переложить на государство ответственность за финансовые последствия банкротства, вызванного внутренней несостоятельностью и неэффективным управлением компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
