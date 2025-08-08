Multi от Минфин
Укрзализныця планирует провести реструктуризацию долга на миллиард долларов

Укрзализныця объявила тендер на привлечение международного юридического советника. Цель — сопровождение в сложном процессе реструктуризации внешнего долга компании, который составляет более $1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Укрзализныця объявила тендер на привлечение международного юридического советника.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему Укрзализныця реструктуризирует долг

Скопившиеся долги происходят еще с 2012 года, когда средства привлекались под разные проекты, а затем рефинансировались. Теперь «Укрзалізниця» должна решить эту проблему, чтобы восстановить возможность получать поддержку от международных финансовых партнеров.

Согласование новых, более сбалансированных условий погашения этих обязательств критически важно для стабильного функционирования компании и избегания возможного дефолта.

Требования к юридическому советнику

Тендер объявлен на значительную сумму, соответствующую масштабу накопленных долгов. Закупка состоится через систему Prozorro, а расчет за услуги будет производиться исключительно за фактически предоставленные услуги, при этом компенсация юридического советника будет зависеть от успешности транзакции.

«Все международные ссуды оформляются по нормам иностранного законодательства, преимущественно английского права. Реструктуризация внешнего долга — сложная международная юридическая и финансовая процедура», — объясняют в Укрзализныце.

Поэтому компания ищет высококлассную юридическую фирму, специализирующуюся на таких процессах по праву Англии и Уэльса, США и других юрисдикциях.

Кандидаты должны иметь значительный опыт работы с подобными финансовыми инструментами и занимать ведущие позиции в международных рейтингах юридических советников по категориям рынков долгового капитала и реструктуризации долга в Великобритании (стране регистрации выпуска).

В Укрзалізниці подчеркивают, что ни внутренние юристы компании, ни самостоятельно локальные юридические фирмы не могут полноценно сопровождать такие транзакции без привлечения узкопрофильных и квалифицированных специалистов по соответствующему праву.

Долг

Внешний долг в размере $1 млрд составляет около 15% активов компании. Его успешная реструктуризация позволит Укрзалізниці стабильно функционировать и выполнять все возложенные на нее функции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
