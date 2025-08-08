В правительстве допускают два сценария развития экономики: оптимистический и консервативный

Кабинет Министров Украины утвердил основные макроэкономические прогнозы на 2026−2028 годы, представив два сценария развития — оптимистический и консервативный. В зависимости от сценария, рост реального ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,5% или 2,4%. Об этом говорится в постановлении правительства № 946.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Два сценария: оптимистический и консервативный

Сценарий 1 (оптимистический):

ВВП: рост на 4,5% в 2026 году, с ускорением до 5% в 2027-м и 5,7% в 2028-м.

Инфляция: 8,6% в 2026 году, со снижением до 7,1% и 5,6% в последующие годы.

Торговля: Резкий рост экспорта (+14,3%) при незначном росте импорта (+2,7%).

Сценарий 2 (консервативный):

ВВП: рост на 2,4% в 2026 году, с последующим ростом до 4,7% и 4,5%.

Инфляция: 9,9% в 2026 году, со снижением до 9,7% и 7,5%.

Торговля: Умеренный рост экспорта (+5,9%) и опережающий рост импорта (+7,9%), что приведет к значительно большему торговому дефициту.

Эти сценарии также отличаются прогнозами по занятости, безработице и росту реальной зарплаты. Пока неизвестно, какой из них правительство возьмет за основу при разработке проекта государственного бюджета на 2026 год.

Прогнозы НБУ и текущее состояние экономики

Прогнозы правительства отличаются от ожиданий Национального банка. В своем июльском прогнозе НБУ был более сдержанным, предполагая рост ВВП в 2026 году лишь на 2,3% по базовому сценарию.

Регулятор также недавно ухудшил прогноз роста экономики на текущий, 2025 год, до 2,1%, тогда как Минэкономики сохраняет прогноз на уровне 2,6−2,7%.

По данным Госстата, в первом квартале этого года реальный ВВП Украины вырос на 0,9%, а по оценке НБУ, во втором квартале — на 1,1%.