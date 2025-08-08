Multi от Минфин
8 августа 2025, 12:51

Фондовые рынки спокойно реагируют на новые тарифы Трампа

Глобальные фондовые рынки продемонстрировали равнодушие к последней волне торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Такая реакция резко контрастирует с панической распродажей, которую его заявления вызвали в апреле, и свидетельствует о том, что инвесторы все больше воспринимают его угрозы как переговорную тактику. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщает CNBC.

Глобальные фондовые рынки продемонстрировали равнодушие к последней волне торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Безразличие рынков и стабильность индексов

Несмотря на то, что США недавно ввели новые пошлины от 10% до 50% против десятков торговых партнеров, включая ЕС, Японию, Индию и Южную Корею, реакция рынков была на удивление спокойной.

С 1 августа, когда пошлины вступили в силу, мировой индекс акций MSCI All Country World Index даже вырос на 1,8%. Фондовые индексы Китая (CSI 300) и Японии (Nikkei 225) также выросли на 1% и 2,5% соответственно. Даже рынок Индии, против которой пошлины были повышены до 50%, почти не отреагировал.

«Рынок стал равнодушным»: объяснение аналитиков

Эксперты объясняют такую устойчивость тем, что инвесторы привыкли к тактике Трампа, которую даже окрестили акронимом «TACO» — «Trump Always Chickens Out» (Трамп всегда сдается). Она заключается в выдвижении максималистских угроз, которые впоследствии смягчаются или отменяются в ходе переговоров.

«Я думаю, что рынок становится несколько равнодушным к постоянной волатильности в этих вопросах. Он просто не в состоянии учитывать это в цене из-за хронической неопределенности», — отметил управляющий директор DBS Bank Таймур Байг.

Стив Брайс, главный инвестиционный директор Standard Chartered, добавил, что инвесторы теперь рассматривают первоначальные угрозы лишь как «старт переговоров», а не как окончательное решение.

Контраст с апрельской паникой

Нынешняя ситуация кардинально отличается от реакции рынка на первое заявление Трампа о пошлинах 2 апреля. Тогда новость спровоцировала глобальную распродажу: индекс S&P 500 за неделю упал на 12%, а мировые акции (без США) — более чем на 8%. Однако уже 9 апреля Трамп неожиданно объявил о 90-дневной паузе и снижении пошлин до 10%, что вызвало одно из крупнейших ралли на Уолл-стрит.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
