Рынок первичного жилья в Украине: спрос вдвое меньше предложения, несмотря на рост строительства

Украинский рынок первичного жилья переживает непростые времена: за первое полугодие 2025 года спрос на новостройки был на 50−60% ниже предложения. Это происходит, несмотря на то, что объемы строительства выросли в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом рассказал Виктор Козачок, соучредитель компании Kovcheg Developer.

Почему спрос отстает от предложения

По словам эксперта, главной причиной низкого спроса остается неопределенность, вызванная войной. Речь идет о:

Личная безопасность в определенных городах.

Риски вражеских атак.

Общая нестабильность.

Дополнительными факторами, усложняющими решение о покупке жилья, являются уровень инфляции, валютные колебания и недостаточный уровень доходов граждан.

«Понимаем, что война продолжается, враг наносит значительный вред стране. В таких условиях развитие строительной сферы становится одним из факторов не только „выживания“, но и развития экономики», — отметил девелопер, подчеркивая сложность задачи для строителей, которые, несмотря на обстоятельства, продолжают развивать отрасль и выводить на рынок новые качественные проекты.

Неравномерный спрос

Виктор Козачок обращает внимание на неравномерное распределение спроса на первичное жилье по Украине:

Наибольшая доля — около 40% - приходится на западные области (Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую).

Более 25% сконцентрировано в Киеве и столичном пригороде.

Приблизительно 15% покупателей выбирают Одессу и ее окрестности.

На остальные регионы приходится лишь около 20% спроса.

Прослеживается четкая зависимость: чем дальше от фронта, тем больше спрос на новостройки.

Что влияет на решение приобрести новое жилье

Эксперт назвал основные факторы, влияющие на решение покупателей приобрести жилье в новостройке:

Безопасность региона и жилищного комплекса. Наличие бомбоубежищ и уровень защиты от обстрелов.

Темпы и качество стройки. Соблюдение графиков, своевременный ввод в эксплуатацию и прозрачность всех этапов.

Технические характеристики и инфраструктура ЖК. Энергоэффективность, транспортная доступность, наличие ремонта, продуманная социально-бытовая инфраструктура, качество планировок и сервисное обслуживание. Покупателей интересует инфраструктура отдыха, работы и проживания с детьми.

Цены и механизмы покупки. Цены на качественные объекты комфорта и бизнес-класса варьируются от $1 200 до $2 500 за м². Спрос в значительной степени зависит от возможностей покупки в рассрочку или в ипотеку.

Инвестиционный потенциал. Первоначальное жилье все чаще рассматривается как источник пассивной прибыли (7−11% годовых в долларовом эквиваленте для доходных домов и апарт-отелей).

Будущее рынка: концептуальные проекты и «бегство от мегаполисов»

Казачок отмечает, что первичный рынок сегодня очень разнообразен. В больших городах целесообразно возводить масштабные жилые комплексы. В то же время, для западных областей характерно развитие индивидуальных, концептуальных проектов с уникальной архитектурой и сервисами.

«Покупателей интересует рекреационная инфраструктура, возможность летнего и зимнего отдыха, пакет сервисных услуг. Кроме того, важно желание жить в условиях „социального комфорта“ — мы называем это „бегством от мегаполисов“», — подчеркнул эксперт. Он также добавил, что для многих будущая недвижимость является и запасным аэродромом, и собственным курортом, и источником дохода одновременно.

Прогнозируется, что в ближайшие 5 лет будут оставаться актуальными тенденции, заложенные еще 2−3 года назад: строительство многофункциональных ЖК, развитие курортной недвижимости и появление новых апарт-форматов с сервисным обслуживанием. Классические многоквартирные дома также не потеряют позиции, особенно в областных центрах.

«Главное, что может объединить современное жилье — это концепция, безопасность, комфорт, качество и инфраструктура», — подытожил Козачок.