Украинский рынок первичного жилья переживает непростые времена: за первое полугодие 2025 года спрос на новостройки был на 50−60% ниже предложения. Это происходит, несмотря на то, что объемы строительства выросли в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом рассказал Виктор Козачок, соучредитель компании Kovcheg Developer.
Рынок первичного жилья в Украине: спрос вдвое меньше предложения, несмотря на рост строительства
Почему спрос отстает от предложения
По словам эксперта, главной причиной низкого спроса остается неопределенность, вызванная войной. Речь идет о:
- Личная безопасность в определенных городах.
- Риски вражеских атак.
- Общая нестабильность.
Дополнительными факторами, усложняющими решение о покупке жилья, являются уровень инфляции, валютные колебания и недостаточный уровень доходов граждан.
«Понимаем, что война продолжается, враг наносит значительный вред стране. В таких условиях развитие строительной сферы становится одним из факторов не только „выживания“, но и развития экономики», — отметил девелопер, подчеркивая сложность задачи для строителей, которые, несмотря на обстоятельства, продолжают развивать отрасль и выводить на рынок новые качественные проекты.
Неравномерный спрос
Виктор Козачок обращает внимание на неравномерное распределение спроса на первичное жилье по Украине:
- Наибольшая доля — около 40% - приходится на западные области (Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую).
- Более 25% сконцентрировано в Киеве и столичном пригороде.
- Приблизительно 15% покупателей выбирают Одессу и ее окрестности.
- На остальные регионы приходится лишь около 20% спроса.
Прослеживается четкая зависимость: чем дальше от фронта, тем больше спрос на новостройки.
Что влияет на решение приобрести новое жилье
Эксперт назвал основные факторы, влияющие на решение покупателей приобрести жилье в новостройке:
- Безопасность региона и жилищного комплекса. Наличие бомбоубежищ и уровень защиты от обстрелов.
- Темпы и качество стройки. Соблюдение графиков, своевременный ввод в эксплуатацию и прозрачность всех этапов.
- Технические характеристики и инфраструктура ЖК. Энергоэффективность, транспортная доступность, наличие ремонта, продуманная социально-бытовая инфраструктура, качество планировок и сервисное обслуживание. Покупателей интересует инфраструктура отдыха, работы и проживания с детьми.
- Цены и механизмы покупки. Цены на качественные объекты комфорта и бизнес-класса варьируются от $1 200 до $2 500 за м². Спрос в значительной степени зависит от возможностей покупки в рассрочку или в ипотеку.
- Инвестиционный потенциал. Первоначальное жилье все чаще рассматривается как источник пассивной прибыли (7−11% годовых в долларовом эквиваленте для доходных домов и апарт-отелей).
Будущее рынка: концептуальные проекты и «бегство от мегаполисов»
Казачок отмечает, что первичный рынок сегодня очень разнообразен. В больших городах целесообразно возводить масштабные жилые комплексы. В то же время, для западных областей характерно развитие индивидуальных, концептуальных проектов с уникальной архитектурой и сервисами.
«Покупателей интересует рекреационная инфраструктура, возможность летнего и зимнего отдыха, пакет сервисных услуг. Кроме того, важно желание жить в условиях „социального комфорта“ — мы называем это „бегством от мегаполисов“», — подчеркнул эксперт. Он также добавил, что для многих будущая недвижимость является и запасным аэродромом, и собственным курортом, и источником дохода одновременно.
Прогнозируется, что в ближайшие 5 лет будут оставаться актуальными тенденции, заложенные еще 2−3 года назад: строительство многофункциональных ЖК, развитие курортной недвижимости и появление новых апарт-форматов с сервисным обслуживанием. Классические многоквартирные дома также не потеряют позиции, особенно в областных центрах.
«Главное, что может объединить современное жилье — это концепция, безопасность, комфорт, качество и инфраструктура», — подытожил Козачок.
