Рынок первичного жилья в Украине: спрос вдвое меньше предложения, несмотря на рост строительства

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 августа 2025, 12:34 Читати українською

Рынок первичного жилья в Украине: спрос вдвое меньше предложения, несмотря на рост строительства

Украинский рынок первичного жилья переживает непростые времена: за первое полугодие 2025 года спрос на новостройки был на 50−60% ниже предложения. Это происходит, несмотря на то, что объемы строительства выросли в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом рассказал Виктор Козачок, соучредитель компании Kovcheg Developer.

Украинский рынок первичного жилья переживает непростые времена: за первое полугодие 2025 года спрос на новостройки был на 50−60% ниже предложения.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему спрос отстает от предложения

По словам эксперта, главной причиной низкого спроса остается неопределенность, вызванная войной. Речь идет о:

  • Личная безопасность в определенных городах.
  • Риски вражеских атак.
  • Общая нестабильность.

Дополнительными факторами, усложняющими решение о покупке жилья, являются уровень инфляции, валютные колебания и недостаточный уровень доходов граждан.

«Понимаем, что война продолжается, враг наносит значительный вред стране. В таких условиях развитие строительной сферы становится одним из факторов не только „выживания“, но и развития экономики», — отметил девелопер, подчеркивая сложность задачи для строителей, которые, несмотря на обстоятельства, продолжают развивать отрасль и выводить на рынок новые качественные проекты.

Неравномерный спрос

Виктор Козачок обращает внимание на неравномерное распределение спроса на первичное жилье по Украине:

  • Наибольшая доля — около 40% - приходится на западные области (Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую).
  • Более 25% сконцентрировано в Киеве и столичном пригороде.
  • Приблизительно 15% покупателей выбирают Одессу и ее окрестности.
  • На остальные регионы приходится лишь около 20% спроса.

Прослеживается четкая зависимость: чем дальше от фронта, тем больше спрос на новостройки.

Что влияет на решение приобрести новое жилье

Эксперт назвал основные факторы, влияющие на решение покупателей приобрести жилье в новостройке:

  • Безопасность региона и жилищного комплекса. Наличие бомбоубежищ и уровень защиты от обстрелов.
  • Темпы и качество стройки. Соблюдение графиков, своевременный ввод в эксплуатацию и прозрачность всех этапов.
  • Технические характеристики и инфраструктура ЖК. Энергоэффективность, транспортная доступность, наличие ремонта, продуманная социально-бытовая инфраструктура, качество планировок и сервисное обслуживание. Покупателей интересует инфраструктура отдыха, работы и проживания с детьми.
  • Цены и механизмы покупки. Цены на качественные объекты комфорта и бизнес-класса варьируются от $1 200 до $2 500 за м². Спрос в значительной степени зависит от возможностей покупки в рассрочку или в ипотеку.
  • Инвестиционный потенциал. Первоначальное жилье все чаще рассматривается как источник пассивной прибыли (7−11% годовых в долларовом эквиваленте для доходных домов и апарт-отелей).

Будущее рынка: концептуальные проекты и «бегство от мегаполисов»

Казачок отмечает, что первичный рынок сегодня очень разнообразен. В больших городах целесообразно возводить масштабные жилые комплексы. В то же время, для западных областей характерно развитие индивидуальных, концептуальных проектов с уникальной архитектурой и сервисами.

«Покупателей интересует рекреационная инфраструктура, возможность летнего и зимнего отдыха, пакет сервисных услуг. Кроме того, важно желание жить в условиях „социального комфорта“ — мы называем это „бегством от мегаполисов“», — подчеркнул эксперт. Он также добавил, что для многих будущая недвижимость является и запасным аэродромом, и собственным курортом, и источником дохода одновременно.

Прогнозируется, что в ближайшие 5 лет будут оставаться актуальными тенденции, заложенные еще 2−3 года назад: строительство многофункциональных ЖК, развитие курортной недвижимости и появление новых апарт-форматов с сервисным обслуживанием. Классические многоквартирные дома также не потеряют позиции, особенно в областных центрах.

«Главное, что может объединить современное жилье — это концепция, безопасность, комфорт, качество и инфраструктура», — подытожил Козачок.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
veritas69
veritas69
8 августа 2025, 14:31
#
Попит удвічі менший за пропозицію попри зростання будівництва
точно попри?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами