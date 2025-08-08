Ликвидированный банк Конкорд окончательно проиграл в суде дело о восстановлении лицензии

Верховный Суд поставил точку в двухлетней судебной тяжбе, подтвердив законность решения Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка Конкорд . Суд отменил решения предыдущих инстанций, которые встали на сторону банка, и закрыл производство по делу. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в НБУ .

История конфликта

1 августа 2023 года правление НБУ приняло решение о ликвидации банка Конкорд. Причиной стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПВК/ФТ).

В течение двух лет, предшествовавших ликвидации, Нацбанк неоднократно применял к банку меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга, в частности, наложил штрафы на общую сумму 60,4 млн грн и выносил письменные предупреждения.

Владельцы банка обжаловали решение о ликвидации в судебном порядке, и суды первой и апелляционной инстанций признали его противоправным. НБУ и Фонд гарантирования вкладов подали кассационные жалобы.

Окончательное решение

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно подтвердило правомерность действий регулятора.

В НБУ подчеркнули, что на момент принятия решения о выводе с рынка доля банка Конкорд составляла лишь 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому его ликвидация не повлияла на стабильность банковского сектора Украины.