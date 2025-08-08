Multi от Минфин
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Биткоин преодолел отметку в $117 000 после указа Трампа о пенсиях: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Фото: pixabay.com

Трамп разрешил американцам вкладывать пенсионные сбережения в криптоактивы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий возможности инвестирования для американских пенсионных планов, в том числе 401(k). Теперь в них можно будет включать криптоактивы, частный капитал и недвижимость. Цель этого шага — увеличить доходность пенсионных сбережений.

Этот указ является продолжением предыдущих попыток Трампа расширить список доступных инвестиций для пенсионных планов. Во время первого срока он уже пытался добавить частный капитал в этот список.

Новый документ требует от Министерства труда пересмотреть действующие рекомендации по альтернативным инвестициям. Указ относится не только к планам 401(k), но и к другим пенсионным планам с установленными взносами (DC).

Это означает, что в будущем агенты, управляющие такими накопительными счетами, смогут, с согласия клиента, инвестировать их средства в:

  • Цифровые активы (криптовалюты).
  • Объекты недвижимости.
  • Частный бизнес.

Для реализации указа Министерство труда, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должны пересмотреть соответствующие нормы и положения. SEC также должна упростить доступ к альтернативным инвестициям для агентов, управляющих пенсионными планами.

По данным Investment Company Institute, на первый квартал 2025 года общий объем средств в пенсионной системе США составил $43,4 трлн. Из этой суммы $12,2 трлн приходится на планы с установленными взносами (DC), из которых $8,7 трлн — на планы 401(k).

Биткоин взлетел выше $117 000

Цена первой криптовалюты превысила $117 000 после того, как президент США Дональд Трамп подписал новый указ о пенсионных накоплениях. В моменте цена биткоина достигла $117 626, но затем откатилась назад. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости актив торгуется на уровне 116 913. В сутки биткоин вырос на 1,87%, за неделю — на 1,88%. Большинство криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

Наибольший рост за последние 24 часа у:

SEC и Ripple пришли к согласию: громкое судебное дело закрыто

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и компания Ripple Labs договорились отозвать все апелляции в своем длительном судебном споре. Это касается и исков против генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса и соучредителя Кристиана Ларсена.

Согласно документу, представленному в апелляционный суд 7 августа 2025 года, стороны подписали соглашение по правилу 42(b)(1), которое разрешает закрыть дело на стадии апелляции по взаимному согласию.

Важно отметить, что каждая из сторон самостоятельно оплачивает свои расходы на адвокатов и судебный процесс. Документ подписали представители как Ripple, так и SEC, причем регулятор предоставил его от имени всех участников по их разрешению.

Это решение означает, что действующим остается вынесенный ранее вердикт окружного суда, согласно которому операции с токеном XRP на вторичном рынке не являются ценными бумагами.

Спор между SEC и Ripple Labs продолжался с 2020 года. Тогда регулятор, возглавляемый Джеем Клейтоном, обвинил компанию в нарушении законов о ценных бумагах из-за продажи токена XRP, который SEC считала незарегистрированной ценной бумагой.

Закрытие этого дела является знаковым событием для криптоиндустрии, поскольку оно создает важный прецедент по регулированию цифровых активов.

На фоне этой новости стоимость XRP выросла на 11,38%.

Читайте также: НБУ категорически против использования криптовалют в качестве платежного средства — Пышный

MetaMask интегрировал сеть Sei

Децентрализованный криптогаманец MetaMask объявил о важном обновлении — теперь он официально интегрирован с сетью Sei. Sei — блокчейн первого уровня (Layer-1), поддерживающий виртуальную машину Ethereum (EVM), что делает его совместимым со многими существующими инструментами и программами.

Благодаря этому шагу, пользователи MetaMask получили прямой доступ ко всей экосистеме Sei. Это означает, что теперь можно легко взаимодействовать с децентрализованными приложениями (dApps), обмениваться токенами, играть в игры и управлять NFT — и все это без необходимости использовать посторонние мосты или дополнительные кошельки.

Интеграция с Sei является частью стратегии MetaMask по расширению поддержки различных блокчейнов. Кошелек уже охватывает 11 различных сетей, позволяя пользователям удобно управлять своими активами в едином интерфейсе, независимо от того, в какой сети они находятся.

В рамках этой новой интеграции MetaMask также добавил специальную страницу Sei в своем портфеле. Там собраны все основные dApps и активы сети. Пользователи могут производить обмены, переводы и даже покупать токены Sei непосредственно из кошелька. Это значительно упрощает взаимодействие с новыми блокчейнами и понижает порог входа для пользователей.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
