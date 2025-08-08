Цены на нефть готовятся к самому большому недельному падению с июня

Цены на нефть в пятницу, 8 августа, оставались под давлением и готовятся зафиксировать самое стремительное недельное падение с конца июня. Главной причиной является беспокойство инвесторов, что новые американские пошлины замедлят мировую экономику и уменьшат спрос на топливо. Об этом сообщает агентство Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Три фактори тиску на ринок

Нефтяные котировки снижаются под влиянием сразу нескольких мощных негативных факторов:

Новые пошлины США: Введение с четверга новых повышенных тарифов США против ряда торговых партнеров усилило опасения относительно замедления экономической активности и, как следствие, сокращения спроса на нефть.

Увеличение добычи ОПЕК+: Рынок продолжает «переваривать» решение группы ОПЕК+, принятое в минувшие выходные, о полной отмене крупнейшего пакета сокращений добычи уже в сентябре, на несколько месяцев раньше, чем ожидалось.

Надежды на мир: В четверг Кремль подтвердил, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни встретится с президентом США Дональдом Трампом. Это усилило надежды на возможное дипломатическое завершение войны в Украине, что также способствует снижению цен.

Динамика цен

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $66,40 за баррель и готовятся к недельному падению более чем на 4%. Американская нефть WTI стоила $63,82 за баррель, а ее недельное падение может превысить 5%. Для WTI это может стать седьмой подряд сессией снижения, что является самой длинной такой серией с августа 2021 года.

Определенную поддержку ценам оказали недавние угрозы США ввести дополнительные пошлины против Индии и Китая за покупку российской нефти. Однако, по мнению аналитиков, этот шаг вряд ли существенно уменьшит поток российской нефти на мировые рынки.