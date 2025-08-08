Иностранцы инвестируют в Азию миллиарды долларов: Тайвань и Южная Корея лидируют благодаря буму ИИ

В течение трех месяцев иностранные инвесторы активно вкладывают средства в азиатские фондовые рынки. В июле притоки капитала в Тайвань достигли почти 20-летнего максимума, а Таиланд прервал 9-месячную полосу падения. Этот оптимизм подпитывается ожиданиями экономического роста и перспектив искусственного интеллекта, отмечает Reuters.

Азиатские лидеры: Тайвань и Южная Корея

За последние три месяца притоки иностранного капитала к большинству азиатских фондовых рынков стабилизировались. Это связано с тем, что страны смогли заключить лучшие торговые договоренности с Соединенными Штатами, что снизило волатильность и неопределенность, связанные с тарифами.

В июле иностранные инвесторы проявили значительный интерес к Тайваню и Южной Корее.

Тайвань привлек $7,78 млрд, что является самым высоким показателем со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Южная Корея получила $4,52 млрд, что является самым большим притоком с февраля прошлого года.

Всего за последние три месяца эти две страны как доминирующие азиатские экспортеры технологий привлекли совокупно $25,7 млрд благодаря глобальному всплеску инвестиций, связанных с искусственным интеллектом.

Показатель MSCI для акций Азии (без Японии) вырос на 2% в прошлом месяце, отмечая пятый месяц подряд в «зеленой зоне», тогда как индексы в Тайбэе и Сеуле выросли примерно на 6% каждый.

Южная Корея также привлекла инвесторов в 2025 году благодаря реформам, благоприятным для акционеров, политической стабильности и прочным корпоративным устоям, хотя недавние обеспокоенности касательно реформ налоговой политики создают новые вызовы.

Таиланд восстанавливается, но с препятствиями

В июле Таиланд также зафиксировал чистый приток иностранного капитала в $499 млн. Это стало первым месяцем роста инвестиций с сентября прошлого года, ведь после длительного периода значительных распродаж, инвесторы начали активно покупать тайские акции по привлекательным ценам.

Несмотря на это, неопределенная политическая ситуация в Таиланде, сложные макроэкономические условия и чрезмерно сильная валюта, подрывающая конкурентоспособность экспорта, и далее сдерживают рост интереса к этим акциям.

Основной индекс SET Таиланда вырос на 14% в июле — это его лучший месяц с ноября 2020 года. Однако этого еще недостаточно, чтобы компенсировать значительные потери, понесенные в начале года. Индекс остается на 10% в «красной зоне», что делает его одним из самых плохих в регионе.

«Мы осторожны и недооцениваем Таиланд, поскольку он остается в достаточно нестабильном положении: высокий уровень долга домохозяйств, ограниченные государственные расходы, неопределенная политическая среда и внешние негативные события, такие как конфликт с Камбоджей», — сказал Кеннет Танг, старший портфельный менеджер Nikko Asset Management.

Индия, Индонезия и Филиппины фиксируют отток капитала.

Индийские акции претерпели значительный отток капитала в размере более $2 млрд в июле, что является самым высоким показателем с февраля этого года и прерывает трехмесячную серию чистых покупок.

Индонезия и Филиппины также зафиксировали чистый отток капитала в размере $570 млн. и $29 млн. соответственно в прошлом месяце.

В Вьетнам же поступило $326 млн инвестиций, поскольку инвесторы рассматривают страну как перспективную для роста, особенно после заключения выгодных торговых соглашений с США.