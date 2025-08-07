Трамп требует отставки гендиректора Intel из-за связей с Китаем — акции падают

Президент США Дональд Трамп в четверг, 7 августа, призвал к немедленной отставке нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана из-за его связей с Китаем. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В апреле агентство Reuters сообщило, что Тан — сам или через основавшие его венчурные фонды — инвестировал по меньшей мере $200 млн в сотни китайских компаний по производству передовых технологий и микросхем, некоторые из которых связаны с китайскими военными.

Комментарии Трампа прозвучали через день после того, как сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо председателю совета директоров Intel с вопросами по связям Тана с китайскими компаниями и недавнему уголовному делу, связанному с его бывшей фирмой Cadence Design.

«Нет другого решения этой проблемы», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Падение акций

После заявления Трампа акции Intel начали снижаться — в начале торгов в США они упали примерно на 2%.

Когда-то доминируя в производстве микрочипов, в последние годы Intel потеряла свое преимущество перед тайваньской компанией TSMC. К тому же компания почти не представлена на стремительно растущем рынке чипов для искусственного интеллекта, контролируемого сейчас Nvidia.

Акции Intel почти не изменились с начала 2025 г. после падения более чем на 60% в прошлом году. Рыночная стоимость компании опустилась ниже $100 миллиардов, а прибыльность — когда-то эталонная для отрасли — сейчас вдвое ниже исторических максимумов.

Чтобы вернуть компанию к прибыльности, Лип-Бу Тан задался целью сократить штат Intel примерно на 22% — до 75 тысяч работников до конца года. В компании также предупредили, что могут выйти полностью из производства чипов, если не смогут привлечь крупного заказчика — это может стать кардинальным шагом.

Дополнительное давление

Смена руководства в Intel может создать дополнительное давление на компанию, являющуюся ключевой частью усилий США по развитию производства чипов в стране.

В прошлом году она получила $8 миллиардов господдержки — наибольшее финансирование в рамках закона CHIPS and Science Act 2022 — для строительства новых заводов в Огайо и других штатах.

Cadence Design

Лип-Бу Тан — китайско-американский бизнесмен малайзийского происхождения. С 2008 по декабрь 2021 он возглавлял компанию Cadence Design, которая занимается разработкой программного обеспечения для создания микросхем. В этот период компания, как сообщается, поставляла свою продукцию китайскому военному университету, который, вероятно, участвовал в моделировании ядерных взрывов.