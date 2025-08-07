Украина и Молдова продлили «транспортный безвиз» еще на два года

Украина и Молдова продлили соглашение о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что соответствующее решение было принято во время заседания Смешанной комиссии по перевозкам в Кишиневе. Министерство развития общин и территорий представлял заместитель Министра Сергей Деркач.

Благодаря продолжению либерализации перевозок украинские и молдавские перевозчики и дальше могут выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

«За прошлый год товарооборот между Украиной и Молдовой вырос на 12% и составил около 1,1 млрд. долларов. Большую роль в этом играет именно либерализация автомобильных перевозок между нашими странами, ведь безразрешительный проезд позволяет доставлять товары без ограничений во время перевозок», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Напомним

Впервые соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Молдовой было подписано в августе 2022 года.

Уже в 2023 году стороны достигли договоренности о продлении транспортного безвиза до конца 2025 года.